Subaru адаптировала для бездорожья универсал Outback

Subaru Outback Wilderness. Фото: Subaru

Subaru Outback Wilderness. Фото: Subaru

Subaru Outback Wilderness. Фото: Subaru

Subaru Outback Wilderness. Фото: Subaru

Автомобиль получил новый обвес, состоящий из бамперов и накладок на крылья из неокрашенного пластика, антибликовую наклейку на капот, черные 17-дюймовые колесные диски с внедорожными покрышками Yokohama Geolandar, а также акценты медного цвета. Верси Wilderness отличается новой решеткой радиатора и светодиодными противотуманными фарами.

В салоне помимо элементов медного цвета и логотипов Wilderness появилась обивка сидений водоотталкивающей тканью Subaru StarTex, а в мультимедийную систему добавили цифровой индикатор крена автомобиля.

Технически Outback Wilderness отличается от базового универсала доработанной подвеской. С помощью новых пружин и амортизаторов были расширены колея и увеличен на 20 мм дорожный просвет, а также машина получила новый задний дифференциал, перенастроенный вариатор и новые настройки электронной системы X-Mode. 264-сильный 2,4-литровый оппозитный двигатель остался стандартным.

На рынке США новый Subaru Outback Wilderness появится до конца 2021 года. Позднее ожидается премьера других моделей суббренда Wilderness.