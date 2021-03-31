Apple представит новые операционные системы в июне

Компания Apple назвала дату проведения ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC), которая в 2021 году вновь пройдет в онлайн-формате. Презентации новых устройств не ожидается.

Мероприятие состоится 7–11 июня, и на нем представят финальные варианты новых поколений операционных систем для устройств Apple. В частности, будут показаны iOS 15 для смартфонов iPhone, iPadOS 15 для планшетов iPad, macOS 12 для ноутбуков и компьютеров Apple, watchOS 8 для «умных» часов Watch и tvOS 15 для мультимедийной приставки Apple TV.

О премьере новых устройств в рамках WWDC-2021 Apple не сообщает. Традиционно на WWDC компания не показывает новые гаджеты, но бывают исключения. В 2017 году на конференции для разработчиков состоялась премьера нового компьютера iMac Pro, 10,5-дюймового планшета iPad Pro и умной колонки HomePod. В 2019-м Apple на WWDC представила новое поколение ноутбука Mac Pro.