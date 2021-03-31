Конкурс на восстановление Краснознаменной группы в Екатеринбурге отменили из-за отсутствия заявок

Конкурс на проведение капитального ремонта павильона подземных механизмов городского пруда в Екатеринбурге, который предусматривал восстановление Краснознаменной группы, признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, отбор заявок проводился с 19 по 29 марта. Работы планировали завершить до 15 июля, начальная цена контракта составляла 4,7 млн руб. Согласно конкурсной документации, помимо восстановления Краснознаменной группы подрядчик должен был отремонтировать кровлю и фасад павильона подземных механизмов городского пруда, установить ограждение смотровой площадки и отремонтировать несущие конструкции павильона.

Как сообщила пресс-служба мэрии, из-за отсутствия заинтересованности подрядчиков было принято решение о приостановке размещения муниципального заказа. «Это была уже вторая попытка определить подрядчика, которая, к сожалению, не увенчалась успехом. Дальнейшие решения будут приниматься отдельно»,— говорится в сообщении.

Краснознаменная группа со знаком «Орден Ленина» на плотине городского пруда была демонтирована в 2013 году. На месте памятника были установлены часы, отчитывающие время до Олимпиады-2014 в Сочи. Орденом Ленина в 1973 году был награжден город Свердловск (название Екатеринбурга в 1924-1991 годы). Высшая награда СССР была присуждена за большие революционные и трудовые заслуги трудящихся, их выдающуюся роль в индустриализации страны, значительный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков и в связи с 250-летием со дня основания города.

Михаил Мананников