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Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для восстановления Краснознаменной группы на Плотинке

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на проведение капитального ремонта павильона подземных механизмов городского пруда. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Начальная цена контракта составила 4,7 млн руб. В частности, работы предусматривают восстановление Краснознаменной группы.

Работы планируют закончить не позднее 15 июля. Согласно документации о закупке, помимо восстановления Краснознаменной группы подрядчик будет обязан отремонтировать кровлю и фасад павильона подземных механизмов городского пруда, установить ограждение смотровой площадки и отремонтировать несущие конструкции павильона.

Краснознаменная группа со знаком «Орден Ленина» на плотине городского пруда была демонтирована в 2013 году. На месте памятника были установлены часы, отчитывающие время до Олимпиады-2014 в Сочи. Орденом Ленина в 1973 году был награжден город Свердловск (название Екатеринбурга в 1924-1991 годы). Высшая награда СССР была присуждена за большие революционные и трудовые заслуги трудящихся, их выдающуюся роль в индустриализации страны, значительный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков и в связи с 250-летием со дня основания города.

Михаил Мананников


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