31 марта, среда
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Гостиница "Исеть"

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Корпорация «Маяк» направила Куйвашеву предложение о реконструкции гостиницы «Исеть»

Президент отеля Ramada Yekaterinburg (принадлежит корпорации «Маяк» Владимира Конькова) Вадим Стихин направил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву предложение о заключении концессионного соглашения о модернизации гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе корпорации.

В случае удовлетворения заявки, после реконструкции для развития сервиса гостиницы «Исеть» предполагается использовать технологические мощности и положительный опыт управления гостиничным хозяйством отеля Ramada. «Тем не менее, в компании есть четкое понимание того факта, что это принципиально разные форматы предоставления гостиничных услуг. Полное копирование идеи, сервиса и технологий отеля Ramada на основе комплекса гостиницы "Исеть" исключено»,— подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, корпорация «Маяк» готова вложить в проект 400 млн руб. В ходе его реализации планируется выполнить работы по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения с его дальнейшей эксплуатацией в течение 49 лет.

В конце 2020 года стало известно, что власти Свердловской области предложили компании «Атомстройкомплекс» разработать план по реконструкции Городка чекистов в Екатеринбурге, включая гостиницу «Исеть». Об этом рассказал гендиректор застройщика Валерий Ананьев.

Ирина Пичурина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты | все

Приложения | все

Истории | все

Профиль пользователя