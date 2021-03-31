Корпорация «Маяк» направила Куйвашеву предложение о реконструкции гостиницы «Исеть»

Президент отеля Ramada Yekaterinburg (принадлежит корпорации «Маяк» Владимира Конькова) Вадим Стихин направил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву предложение о заключении концессионного соглашения о модернизации гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе корпорации.

В случае удовлетворения заявки, после реконструкции для развития сервиса гостиницы «Исеть» предполагается использовать технологические мощности и положительный опыт управления гостиничным хозяйством отеля Ramada. «Тем не менее, в компании есть четкое понимание того факта, что это принципиально разные форматы предоставления гостиничных услуг. Полное копирование идеи, сервиса и технологий отеля Ramada на основе комплекса гостиницы "Исеть" исключено»,— подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, корпорация «Маяк» готова вложить в проект 400 млн руб. В ходе его реализации планируется выполнить работы по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения с его дальнейшей эксплуатацией в течение 49 лет.

В конце 2020 года стало известно, что власти Свердловской области предложили компании «Атомстройкомплекс» разработать план по реконструкции Городка чекистов в Екатеринбурге, включая гостиницу «Исеть». Об этом рассказал гендиректор застройщика Валерий Ананьев.

Ирина Пичурина