Корпорация «Маяк» планирует реконструировать гостиницу «Исеть» за 400 млн рублей

Корпорация «Маяк» (бенефициаром является бизнесмен Владимир Коньков, в прошлом — депутат заксобрания Свердловской области) планирует заняться реконструкцией гостиницы «Исеть», сообщает пресс-служба компании.

Корпорация «Маяк» разработала предложение о заключении концессионного соглашения о модернизации конструктивистского здания — выполнении работ по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения «Гостиница Исеть». Как отметили в пресс-службе, предложение будет подано в министерство инвестиций и развития Свердловской области в ближайшее время.

«Нас это заинтересовало. Во-первых, потому что после реновации там должна остаться именно гостиница. Гостиничный бизнес очень специфичный, и для нас он понятен. Тем более, когда мы строили отель Ramada, в планах было делать вторую гостиницу. Хочу отметить, поскольку гостиница "Исеть" — объект культурного наследия, внешне она не поменяется», — рассказала вице-президента корпорации Марина Сухановская.

Модернизация гостиницы будет первым этапом сохранения ОКН — комплекса зданий «Городок чекистов». Согласно проекту соглашения, потенциальный концессионер планирует осуществить работы предусмотренные охранными обязательствами, сохранить функциональное назначение гостиницы и эксплуатировать ее в течение 49 лет. Максимальный срок проведения работ по модернизации «Исети» составит три года, а размер инвестиций концессионера превысит 400 миллионов рублей. В корпорации также отметили, что в качестве финансирующей организации в проекте примет участие Уральский банк ПАО «Сбербанк».

Отметим, что в конце прошлого года власти Свердловской области предложили компании «Атомстройкомплекс» разработать план по реконструкции Городка чекистов в Екатеринбурге. Об этом заявлял гендиректор застройщика Валерий Ананьев. В частности, речь шла о реконструкции гостиницы «Исеть».

Напомним, в декабре 2020 года корпорация «Маяк» начала сносить конструктивистское задание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) на улице Декабристов. Общественники выступали против сноса.