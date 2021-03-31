Дмитрия Владимирова назначили генеральным директором «СИБУР-Нефтехим»

Генеральным директором АО «СИБУР-Нефтехим» (ДЗержинск, Нижегородская область) назначили Дмитрия Владимирова, который ранее возглавлял «СИБУР-ПЭТФ» (Тверская область). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Дмитрий Владимиров родился в 1981 году в Ташкенте. С 2012 года работал в ООО «НПП Нефтехимия» (Москва), в 2013 году перешел в корпоративный центр «СИБУРа». С мая 2017 года назначен главным инженером - руководителем производственной площадки АО «Сибур-ПЭТФ», в 2018 году его назначили генеральным директором завода.

Прежде «СИБУР-Нефтехимом» с 2017 года руководил Михаил Кувшинников. Он скоропостижно скончался в январе 2021 года.

Анастасия Еремина