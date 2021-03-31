С 1 апреля Ленобласть начнет выдавать QR-коды на перемещение отходов

С 1 апреля на территории Ленинградской области в соответствии с принятым ранее законом начинает действовать система мониторинга перемещения мусора. Комитет по обращению с отходами уже приступил к выдаче соответствующих QR-кодов, выступающих электронными разрешениями для мусорных перевозчиков.

Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. Разрешение будет необходимо всем перевозчикам строительных, твердых коммунальных отходов и иных видов отходов I-V классов опасности объемом более 5 куб. метров на всей территории Ленобласти. Подчеркивается, что во время переходного периода перевозчиков не будут штрафовать за отсутствие QR-кода. «Наша задача – не штрафовать перевозчиков, а наладить систему взаимодействия, чтобы впоследствии эффективно пресекать нарушения природоохранного законодательства», — заявила председатель областного комитета государственного экологического надзора Маринэ Тоноян.

О том, как в Ленобласти столкнулись с проблемами при запуске раздельного сбора мусора – в материале “Ъ-СПб” "Раздельный сбор привел к убыткам"