Раздельный сбор привел к убыткам

Во время запуска раздельного сбора мусора Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти столкнулась с убытками. К ним привели высокие затраты на приобретение контейнеров и недостаточно тщательная сортировка отходов гражданами. Для решения этой проблемы регоператор обратился за субсидиями. Раздельный сбор может существовать только благодаря дополнительной финансовой поддержке и нигде в мире не окупается только за счет одной стоимости вторичного сырья, объясняют эксперты.

О проблемах с запуском раздельного сбора отходов (РСО) в Ленобласти стало известно вчера на заседании общественного экологического совета. О первых итогах генеральный директор Управляющей компании по обращению с отходами в Ленобласти (УКООЛО) Антон Бучнев рассказал на примере Кингисеппского и Сланцевского районов. Здесь регоператор установил 183 контейнера, на что потребовалось 2,3 млн рублей. С учетом затрат на транспортировку, амортизацию контейнеров и других расходов деятельность по РСО с декабря по март при выручке 435 тыс. рублей принесла УКООЛО убыток в размере 122,7 тыс. рублей. Убыток за год, по оценке Антона Бучнева, может составить до 486 тыс. рублей. Эта сумма касается только трех населенных пунктов, тогда как РСО постепенно распространится по всей области.

Удорожает процесс высокий процент засора во вторичных фракциях, говорит Антон Бучнев. Если в Кингисеппе и Ивангороде он составляет всего менее 4%, что соответствует лучшим практикам Петербурга и Москвы, то в Луге может достигать 25%. «Из-за этого регоператор вынужден собирать фракции и отправлять их на конвейерную линию по сортировке. Двойная система удорожает процедуру и обесценивает ее принципы. Мы обращались к жителям Луги и надеемся, что ситуация улучшится»,— сказал он.

При этом основная проблема, по словам Антона Бучнева, состоит в высоких затратах на приобретение контейнеров. Он добавил, что в планах компании купить еще 920 баков за 11,3 млн рублей и она рассчитывает на субсидии. В связи с этим УКООЛО обратилась к Российскому экологическому оператору, но там в финансировании на 2020 год отказали. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сказал, что в этом году регион готов рассмотреть возможность выделения субсидии из областного бюджета, но только по фактически понесенным затратам. Соответствующие поправки в главный документ области рассмотрят в июне. В будущем Александр Дрозденко надеется на помощь из федерального центра.

РСО в Ленобласти стартовал в декабре 2020 года. Речь идет об установке на контейнерных площадках дополнительных баков для сбора пластика и стекла. Зеленые баки предназначены для стеклянных банок, бутылок и стеклобоя, желтые — для упаковок от шампуней, бытовой химии, тары от напитков и пр. Объекты установили в пилотных населенных пунктах: Кингисеппе, Ивангороде, Луге и Сланцах. За три месяца было собрано 12 тонн ПЭТ и 48 тонн стекла. Отсортированные отходы направляются на перерабатывающие предприятия Ленобласти и Петербурга. В апреле раздельный сбор будет запущен в Колтушах, далее следуют Сосновый Бор, Сосново, Аннинское, Ропшинское поселения, Кириши, Тихвин и микрорайон «Южный» Всеволожского района.

То, что РСО сам по себе приводит к убытку, информация не новая, говорит руководитель экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. «Контейнеры никогда не окупятся за счет сдачи на переработку пластика и стекла. Но расчет был на то, что прибыль появится за счет снижения нагрузки на мусоровозы»,— сказал господин Шевчук. Сэкономить на транспортировке не получится, так как мусор надо вывозить строго по графику, даже если контейнер неполный, отмечает Антон Бучнев. «К тому же небольшой объем, который не поступил в общий бак, глобально не влияет на процесс, а затраты на транспортировку фиксированные: топливо, зарплаты водителей»,— объяснил он.

Нигде в мире РСО не окупается за счет стоимости вторичного сырья и поэтому он существует благодаря разным видам финансовой поддержки, дополняет председатель правления ассоциации «Раздельный сбор» Татьяна Нагорская. В России есть инструмент расширенной ответственности производителей, согласно которому они обязаны утилизировать выпущенный товар в конце его жизненного цикла. «Фракции вторичного сырья должны собирать и утилизировать эти компании, а не регоператор. И организовать весь этот процесс надо производителю за свои деньги, но не населению из тарифа»,— говорит Татьяна Нагорская. Относительно высокого процента засора во вторичных фракциях эксперт считает, что странно ожидать от граждан идеальной сортировки отходов на самом старте РСО. «Научить людей сразу доверять контейнерам для вторсырья — это то же самое, что требовать от маленького ребенка, чтобы он сразу пошел на горшок. Нужно время»,— говорит она. В целом же то, что УКООЛО внедряет многофракционный РСО,— это позитивный сигнал с точки зрения экологии.

Ольга Кантемирова