ЗакС Ленобласти принял в двух чтениях закон об обращении с отходами

Законодательное Собрание Ленинградской области приняло в двух чтениях законопроект «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с отходами производства и потребления» региона и о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях».

Проект закона предусматривает контроль оборота не только бытового, но и строительного мусора. Также в документе прописано создание единой системы контроля логистики с оснащением мусоровозов QR-кодами, что, по задумке чиновников, должно помочь отслеживать их перемещение. Как объяснил представитель областной прокуратуры, нововведения также включают в себя смену ответственности за несанкционированную свалку. Сейчас за это отвечает собственник участка, после принятия закона будет тот, по чьей вине она образовалась. Если же последнего найти не удастся, то штраф заплатит владелец земли.

Дискуссию у народных избранников вызвал размер штрафов за вывоз мусора отходов в неположенное место. Законопроект предполагает установить его для физлиц с 50 до 100 тыс. рублей, для ИП и должностных лиц – от 500 до 900 тыс. рублей, для юрлиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей. При этом размеры санкций противоречат федеральному законодательству. Например, ст. 3.5 КоАП определяет максимальные размеры штрафов для граждан — 5 тыс. рублей, а за самые серьезные нарушения в сфере сбора, накопления, транспортирования и утилизации отходов — 10 тыс. рублей, для юридических – 1 млн рублей, пояснил адвокат коллегии адвокатов «Делькредере» Егор Ковалев.

Глава фракции ЛДПР в областном парламенте Андрей Лебедев несколько раз спросил, как будут применяться новые штрафы на практике, но внятного ответа так и не получил. Либерал-демократы также указывали на то, что сумма штрафов слишком высока в разы больше минимального прожиточного минимума. Лидер «Единой России» в областном парламенте Олег Петров отметил, что именно благодаря значительным штрафам получится снизить число несанкционированных свалок, приведя в качестве примера соседнюю Финляндию.

В итоге большинство народных избранников приняли законопроект во втором чтении. Сегодня его планируется принять и в третьем.

О глобальных изменениях в «мусорной» реформе региона губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил летом этого года.

Ольга Кантемирова