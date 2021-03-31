Чистая прибыль «Южуралкондитера» в 2020 году снизилась более чем вдвое

ОАО «Южуралкондитер» (Челябинск, входит в холдинг «Объединенные кондитеры») в 2020 году получило чистую прибыль в размере 19,3 млн руб., что более чем в два раза меньше, чем в 2019-м (43,28 млн руб.), следует из годовой бухгалтерской отчетности предприятия.

Валовая прибыль также снизилась по сравнению с 2019 годом и составила 348,69 млн руб. против 380 млн годом ранее.

Выручка выросла с 1,909 млрд руб. в 2019 году до 1,929 млрд в 2020-м. Почти все эти средства получены от реализации кондитерских изделий. 1,8 млн руб. компания заработала на продаже теплоэнергии, 2,19 млн руб. – на реализации покупных товаров, 217 тыс. руб. – выручка от реализации прочих услуг.