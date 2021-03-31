Строительство нового аэропорта Иркутска оценивается в 73 млрд рублей

Новый аэропорт Иркутска может быть построен не менее чем за 73 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько. Аэропорт предполагается возвести за пределами города.

«Строительство только нового аэродрома с рулежными дорожками, ограждением, системой водоотведения в ценах 2025 года составит 53 млрд руб. Еще необходимо 20 млрд руб. на строительство аэропортового комплекса»,— сказал он, добавив, что также нужно будет создать дорожную сеть.

По словам господина Нерадько, министерство транспорта РФ ожидает, что строительство может быть включено в перечень предлагаемых к реализации проектов объектов транспортной инфраструктуры на 2025-2030 годы.

В 2006 году иркутская обладминистрация и Росавиация подписали соглашение о концепции создания в регионе нового авиатранспортного узла. Стороны изучали возможность строительства в 24 км от Иркутска нового аэропорта с пропускной способностью 1 млн пассажиров в год. В январе 2010 года проект аэропорта был представлен на государственную экспертизу.

Решение о строительстве было принято после того, как в июле 2006 года при посадке в аэропорту Иркутска, находящемся в городской черте, потерпел катастрофу аэробус А-310. Самолет совершал рейс из Москвы. Воздушное судно съехало со взлетно-посадочной полосы, пробило ограду и врезалось в гаражи. В результате инцидента погибли 124 человека.

Екатерина Лукашевич