Мэрии Новосибирска поступило сообщение о минировании

Администрация Новосибирска сообщила о том, что в мэрию поступило сообщение о минировании здания. Оно поступило по электронной почте, сообщают власти в официальном Telegram-канале. «Ведется эвакуация сотрудников. Правоохранительные органы проводят проверку»,— уточнили в администрации.

Также, по данным мэрии, были кратковременно закрыты три станции метрополитена: «Красный проспект», «Площадь Ленина» и «Октябрьская». «Была оперативно проведена проверка с кинологами, информация не подтвердилась, сейчас станции работают в штатном режиме»,— сообщила горадминистрация.

Вчера из-за сообщения о минировании было эвакуировано здание правительства Красноярского края. Правоохранители проверили здание, взрывчатых веществ и подозрительных предметов внутри не обнаружено.

Оксана Павлова