Из-за сообщения о минировании эвакуировано здание правительства Красноярского края

Правительство Красноярского края эвакуировали после сообщение о заложенной в здании администрации бомбе. «Поступило анонимное сообщение о минировании на электронную почту одного из учреждений. Информация проверяется»,— сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе правительства края. Судя по фотографиям и видеороликам, опубликованным в СМИ и соцсетях, к зданию прибыли сотрудники полиции, кинологи с собаками, обученными на поиск взрывчатки.

Как сообщили с пресс-службе ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, помещения здания тщательно проверили, взрывчатых веществ и подозрительных предметов внутри не обнаружено.

Илья Николаев