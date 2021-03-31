Мадуро встретился в Каракасе с Борисовым

В Каракасе прошли переговоры вице-премьера России Юрия Борисова и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как сообщил глава венесуэльского государства, по итогам встречи стороны подписали 12 документов о сотрудничестве.

«Были подписаны 12 документов о сотрудничестве в финансовой, энергетической, военной сферах, в сфере здравоохранения и продуктов питания, в сфере гарантирования медикаментов и вакцин для Венесуэлы»,— сказал журналистам президент (цитата по «РИА Новости»). Детали соглашений он не раскрыл.

Визит господина Борисова в Каракас состоялся в рамках работы межправительственной российско-венесуэльской комиссии. Как ранее сообщал аппарат вице-премьера, у Юрия Борисова была также запланирована встреча с исполнительным вице-президентом Венесуэлы и министром нефти Тареком Эль-Айссами. Сопровождают вице-премьера представители ведомств финансово-экономического блока, а также представители крупных российских компаний, участвующих в российско-венесуэльских проектах.

О российских проектах в стране — в материале “Ъ” «Нефть повышенной флотности».