Politico: российские хакеры подозреваются в краже тысяч электронных писем Госдепа США

В 2020 году американские власти подозревают российских хакеров в краже тысяч электронных писем сотрудников Госдепартамента США, сообщило Politico со ссылкой на источники. Как уточнило издание, речь идет о втором за последние десять лет масштабном взломе почтового сервера ведомства, осуществленном «при поддержке Кремля».

По информации источников Politico, в этот раз хакеры получили доступ к электронной почте бюро Госдепа США по делам Европы и Евразии, а также бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Как уточнил один из источников издания, были ли среди украденных писем файлы с секретной информацией, пока неизвестно. Также остается неясным, является ли этот взлом частью масштабной атаки SolarWinds, в результате которой были взломаны десятки федеральных ведомств США.

Госдепартамент США отказался комментировать изданию информацию о вероятной атаке. «По соображениям безопасности мы не можем обсуждать природу или масштабы каких-либо предполагаемых инцидентов кибербезопасности в настоящее время»,— сказал представитель Госдепа. Также Politico направило запрос в посольство РФ в США. На момент публикации российская сторона на него не ответила.

О масштабной хакерской атаке на правительство США американские СМИ сообщили 14 декабря 2020 года. Позднее взлом подтвердили спецслужбы США. По их информации, взлому подверглись десятки ведомств, его организовали российские хакеры. Президент США Джо Байден заявил о намерении ввести санкции в отношении РФ за кибератаки. Москва обвинения во взломе неоднократно опровергала. 8 марта 2021 года СМИ сообщили о планах Белого дома провести скрытные кибератаки на российские сети в ответ на взлом SolarWinds.

О позиции Вашингтона — в материале “Ъ” «США расчехляют стратегический сбоезапас».