Словам закон не писан

В Госдуме до сих пор не придумали, как юридически зафиксировать предвыборные обещания депутатов. С этой идеей выступил в конце февраля спикер нижней палаты Вячеслав Володин, а единороссы предложили всем фракциям подготовить предложения по ее реализации. Однако в оппозиционных фракциях “Ъ” заявили, что либо не обсуждали эту инициативу, либо пришли к выводу, что в ней «больше отрицательного». В «Единой России» сообщили, что, возможно, смогут представить «что-то конкретное» на следующей неделе.

Проработать вопрос о юридическом закреплении обязательств, взятых на себя депутатами в ходе избирательной кампании, Вячеслав Володин предложил 28 февраля. Он пояснил, что речь идет о таких обещаниях, как, например, строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот. Конкретный способ реализации своей инициативы спикер не предложил, отметив лишь, что для этого можно было бы внести поправки в закон о статусе депутата или в регламент Думы. Но в результате эффективность работы Думы «возрастет точно, станет меньше демагогии», подчеркнул господин Володин.

На его предложение откликнулся первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Он предложил фиксировать обещания в программе депутата, по которой он ежегодно будет отчитываться перед избирателями. По его словам, от депутатов «ждут не только принятия важных законов, но и решения конкретных проблем избирателей», например, подвести газ или решить проблему с жильем. Единоросс предложил обсудить эту идею во фракциях и, если она будет поддержана, принять такие поправки к закону о статусе депутата и думскому регламенту.

Однако за прошедший месяц депутаты так ни о чем и не договорились. В КПРФ инициативу не обсуждали, сказал “Ъ” коммунист Юрий Синельщиков. «Я сам думал напряженно, но не представляю, как это можно сделать. Часто бывает, что не от депутата зависят его обещания, например, есть такой фактор, как пандемия»,— пояснил он. А первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев и вовсе назвал предложение спикера «глупостью» и «пиаром».

Лидер фракции «Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов в начале марта называл идею господина Володина хорошей и отмечал, что нужно вводить также механизм ответственности за невыполнение обещаний. Однако, как сообщил “Ъ” глава избирательного штаба СР Валерий Гартунг, во фракции этот вопрос не поднимали.

Замруководителя фракции СР Олег Нилов рассказал “Ъ”, что кандидаты его партии сами «подадут пример» выполнения обещаний — представят свои «народные» законопроекты, например об отмене пенсионной реформы, и пообещают проголосовать за них, а «дальше все зависит от избирателей, пока мы не можем гарантировать принятие (из-за отсутствия большинства в Думе.— “Ъ”)». По мнению господина Нилова, обещания депутатов Госдумы должны касаться изменения федерального законодательства, а не «бытовухи» про песочницы и скамейки, как предлагают единороссы.

Напомним, в 2014 году депутаты от СР вносили в Думу законопроект о праве фракции отзывать своего депутата за неисполнение им обязанностей, но палата его отклонила. Правовое управление Госдумы в своем отрицательном отзыве тогда ссылалось на позицию Конституционного суда, согласно которой «основания, порядок и условия досрочного прекращения депутатских полномочий не должны приводить к ограничению прав депутата как носителя законодательной власти».

В ЛДПР инициативу спикера обсудили, но считают, что в ней «больше отрицательного», сказал “Ъ” замруководителя фракции Василий Власов. «Нам, как оппозиционным депутатам, тяжело реализовать обещания, так как нет таких рычагов власти, как у партии большинства: например, мы бы отменили пенсионную реформу»,— пояснил он. Депутат добавил, что на выборах партии, как правило, декларируют, что выполнят свои обещания в случае, если получат большинство мандатов.

Андрей Исаев сказал “Ъ”, что единороссы, «возможно, смогут показать нечто конкретное» на следующей неделе и посоветуются с остальными фракциями. При этом в администрации президента инициатива поддержки не нашла: собеседник “Ъ” в администрации назвал ее «несколько странной».

По мнению политолога Аббаса Галлямова, степень недоверия к системе минимизирует влияние такого шага на рейтинг партии власти: «Избиратель осознает, что проблемы его связаны не с недоработками каких-то депутатов, а носят гораздо более фундаментальный характер».

Мария Макутина