Для петербургских бездомных отменили прописку

Уставный суд Петербурга своим последним решением перед предстоящей ликвидацией защитил права питерских бездомных. Не соответствующим уставу города признан ряд норм принятого Смольным положения об учете лиц без определенного места жительства, препятствующих получению ими, в частности, лекарств, пособий по инвалидности, льготных проездных. Эксперты переживают, что решение может быть не исполнено в полной мере.

Уставный суд Петербурга признал п. 1, 3.2 и 5 положения «Об учете граждан РФ без определенного места жительства», утвержденного Смольным, не соответствующими уставу города. Ранее с запросом в суд обратились депутаты заксобрания города Михаил Амосов, Борис Вишневский, Александр Рассудов, Максим Резник и Надежда Тихонова. Оспариваемые нормы требовали от бездомных при постановке на учет для получения соцпомощи предоставлять документ, подтверждающий, что местом их последней регистрации был Санкт-Петербург или Ленинград. Среди мер поддержки, в которой отказывали части бездомных, было получение необходимых лекарств, пособий по инвалидности, льготные проездные и т. д.

Уставный суд отметил, что наличие таких ограничений не следует из Социального кодекса города. «Механизм исполнения органами госвласти Санкт-Петербурга данной обязанности не должен быть таковым, чтобы им ограничивались права указанных граждан или сужался круг лиц, уже признанных законом Санкт-Петербурга в качестве получателей этих мер»,— говорится в постановлении. Пункты, признанные не соответствующими уставу города, прекратили действие с момента оглашения решения.

«Постановление суда гораздо шире, чем проблема бездомных, поскольку в нем отмечается, что регистрация не может служить основанием для предоставления прав. Этот принцип в решении отразился на людях без постоянной регистрации в целом,— говорит юрист Института права и публичной политики Виталий Исаков, представляющий интересы заявителей.—Теперь правительство Петербурга должно привести деятельность комитетов в соответствие с постановлением».

«В идеальном варианте меры соцподдержки должны стать доступными для всех людей, у которых в паспорте нет штампа о наличии постоянной регистрации,— сказал “Ъ” юрист благотворительной организации "Ночлежка" Вячеслав Самонов.— Представитель губернатора на заседании суда говорил, что бюджетные расходы на помощь бездомным не являются существенными. Уставный суд это тоже отметил, поэтому непонятно, какая аргументация должна быть для сужения этой категории». По мнению господина Самонова, основанием для постановки на учет «должна быть фактическая бездомность». Он опасается, что правительство может перенести пункты, признанные не соответствующими уставу, в Социальный кодекс через заксобрание и тогда перемен не произойдет: «Такая возможность у администрации есть, поскольку Уставный суд аргументировал свое решение лишь формальным превышением полномочий, но не недопустимостью или неправильностью такого механизма по существу».

“Ъ” направил запрос в комитет по социальной политике Смольного, поинтересовавшись, как будет исполняться решение Уставного суда и сколько времени понадобится на приведение в соответствие нормативных актов, но ответа пока не получил.

Уставный суд Санкт-Петербурга, отметим, функционирует с 2000 года, к его основной функции относится толкование городского устава. Завтра, 31 марта, законодательное собрание города в третьем чтении рассмотрит законопроект о ликвидации этого органа 1 июля 2021 года. Ликвидация уставных и конституционных судов субъектов происходит из-за поправок к Конституции: соответствующий законопроект приняла Госдума в декабре прошлого года. Всего в России насчитывалось 16 конституционных, или уставных, судов, в большинстве субъектов они так и не были созданы. Оставшиеся должны быть ликвидированы до 1 января 2023 года. Депутатский запрос о нарушении прав бездомных, таким образом, стал последним для Уставного суда Петербурга.

Марина Царева, Санкт-Петербург