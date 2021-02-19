У бездомных ищут прописку

Депутаты Петербургского законодательного собрания оспаривают в Уставном суде города нормы положения об учете лиц без определенного места жительства, принятые Смольным. По мнению заявителей, речь идет о дискриминации прав бездомных, в частности при получении ими лекарств, пособий по инвалидности, льготных проездных. Это последнее дело Уставного суда Санкт-Петербурга, которое он рассмотрит до своей ликвидации.

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов, Борис Вишневский, Александр Рассудов, Максим Резник и Надежда Тихонова обратились в Уставный суд города с запросом о проверке пунктов 1, 3.2 и 5 положения «Об учете граждан РФ без определенного места жительства», утвержденного Смольным, на их соответствие городскому уставу. Как указывают заявители, сейчас бездомные могут получить помощь только в том случае, если местом их последней регистрации был Санкт-Петербург или Ленинград. Речь идет о получении социальной поддержки в виде необходимых лекарств, пособий по инвалидности, льготных проездных и т. д.

Экспертное заключение по рассматриваемому запросу подготовила благотворительная организация «Ночлежка». Суд приобщил его к материалам дела, несмотря на возражения чиновников. В заключении (есть у “Ъ”) организация отмечает, что в Санкт-Петербурге сложился уникальный опыт создания механизма реализации прав для бездомных: «учет граждан без определенного места жительства», который, по существу, заменяет бездомным регистрацию. Но он строится «на той же системе регистрационного учета, а не фактической бездомности и нуждаемости человека».

Официально бездомным в Петербурге считается тот, кто признан таковым Центром учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства, который находится в ведении Смольного. Казенное учреждение было создано в 1997 году на основании распоряжения губернатора. Для постановки на учет человек, попавший в тяжелую жизненную ситуацию, должен предоставить документ с пропиской в Санкт-Петербурге.

«Другие документы, даже решения судов, не могут помочь лицу на этот учет встать, что допускает дискриминационный подход при реализации положенных человеку прав,— пояснил на заседании Уставного суда юрист Института права и публичной политики Виталий Исаков, представляющий интересы заявителей.— Система должна не препятствовать, а помогать гражданам получать помощь в трудной жизненной ситуации». Представители губернатора на заседании суда не согласились с этой позицией и утверждали, что принятое правительством положение уставу соответствует, а все необходимые права бездомные без регистрации в Петербурге могут восстановить через суд.

«Человек, болеющий туберкулезом, должен пойти в суд, чтобы доказать свое право на получение мер социальной поддержки и свое проживание в Санкт-Петербурге? Я правильно понимаю вашу позицию?» — спрашивала представителя губернатора судья Наталья Гуцан, но внятного ответа не получила. В заседании по делу объявили перерыв.

Уставный суд Санкт-Петербурга существует с 2000 года, к его основной функции относится толкование городского устава. С 2012 года его возглавляет Наталья Гуцан, супруга полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Всего в России насчитывалось 16 конституционных или уставных судов, в большинстве субъектов они так и не были созданы. Принятый Госдумой в декабре прошлого года закон о ликвидации региональных конституционных судов был продиктован принятыми поправками к Конституции. Но ранее критики не раз отмечали малое количество дел на рассмотрении при масштабном финансировании структуры. Например, Уставный суд Петербурга в год рассматривал в среднем около восьми-двенадцати дел, а в 2020 году на его содержание было выделено 100 млн руб. Тем не менее порой такие суды принимали громкие решения. Так, ингушский КС в октябре 2018 года признал неконституционным республиканский закон об изменении границы с Чечней, принятый во исполнение подписанного руководителями двух республик соглашения (впоследствии отменен КС РФ).

Дело о правах бездомных станет последним процессом в Уставном суде Петербурга: его ликвидация должна произойти до 1 января 2023 года. На сайте суда указано, что новых заявлений к рассмотрению здесь не принимают с декабря прошлого года.

Марина Царева, Санкт-Петербург