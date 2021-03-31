Сербия любит ушами

В Сербии с новой силой разгорается скандал с прослушиванием телефонных разговоров президента Александра Вучича и членов его семьи. Глава республики назвал это «попыткой госпереворота», в которую были вовлечены «правоохранительные органы, правительственные структуры и иностранный фактор». Оппозиция же утверждает, что президент и члены его окружения попали под прослушку из-за того, что контактировали с экстремистами и преступниками, которых легально прослушивали спецслужбы. Противники нынешней власти обвиняют ее в связях с мафией. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

В интервью сербскому провластному телеканалу Happy, которое было показано в понедельник поздно вечером, президент Сербии назвал незаконное прослушивание своих разговоров «попыткой государственного переворота». «Они не имели права прослушивать президента республики. Прослушивали также моего сына и брата»,— объявил Александр Вучич, сообщив, что знал о происходящем «уже год и пять месяцев». На вопрос, кто за этим стоит, президент ответил: «Частично правоохранительные органы, частично правительственные структуры, а частично иностранный фактор».

«Службы в составе МВД, которые занимаются случаем прослушки президента Вучича, выяснят истину. Президент сказал правду, а от нас требуется ее подтвердить и сделать так, чтобы это никогда больше не повторилось»,— заявил еще в начале января министр внутренних дел Александр Вулин. В первой половине марта господин Вулин объявил, что доказано 1572 случая незаконного прослушивания Александра Вучича и его семьи — брата Андрея, сына Данило и отца Анджелко. Министр не исключил, что таких случаев могло быть и больше. По его словам, президента прослушивали сотрудники МВД, которые могли быть в сговоре с мафией; все подозреваемые допрошены, а материалы и записи телефонных разговоров переданы в прокуратуру. Господин Вулин особо подчеркнул, что в содержании прослушанных разговоров президента нет ничего незаконного или предосудительного.

Известный хорошими отношениями с Россией, награжденный почетным знаком ФСБ Александр Вулин возглавил МВД Сербии прошлой осенью, сменив на этом посту Небойшу Стефановича, пользующегося поддержкой США. Господину Стефановичу в новом кабинете достался портфель министра обороны, которым ранее обладал господин Вулин. Слова нового главы МВД о том, что прослушкой президента занимались ранее высокие чины этого ведомства, многие в Сербии расценили как камень в огород его предшественника.

В последнее время Небойша Стефанович, назначение которого главой Минобороны, как уверяют балканские СМИ, пролоббировали США, действительно, все реже появляется в окружении сербского президента. А близкие к власти журналисты продолжают напоминать о причастности его отца к скандалу с продажей за рубеж, в частности Украине, сербских снарядов. Упомянул господина Стефановича в интервью телеканалу Happy и сам президент. По его словам, тот «сделал немало хорошего», но в последнее время «стал звездой олигархических СМИ». С учетом крайне негативного отношения господина Вучича к таким средствам массовой информации его слова в адрес министра обороны вряд ли можно назвать комплиментом.

Упрек в адрес Небойши Стефановича со стороны президента прозвучал, несмотря на то что тот решительно осудил факт прослушки главы государства. «Без сомнения, конечной целью заговора против президента Александра Вучича было насильственное свержение власти в стране. Преступная операция такого масштаба была бы невозможна без поддержки из самой верхушки государства, и я верю, что все причастные окажутся за решеткой»,— говорится в распространенном недавно заявлении Небойши Стефановича.

Сербская оппозиция выдвигает свою версию причин и обстоятельств скандала. Зампредседателя Партии свободы и правды Мариника Тепич объявила, что полиция в 2017–2019 годах легально прослушивала экстремистов и членов преступных кланов, а президент и члены его семьи, которые с ними общались, просто «попали под прослушку». Она продемонстрировала документы, которые, по ее словам, составили полицейские, «официально по решению суда занимавшиеся прослушиванием отдельных лиц». «Речь идет о связях верхушки власти с мафией, которую власть создала, выходила, финансировала и защищала, дабы использовать как дубинку против политических противников и независимых СМИ»,— заключила Мариника Тепич.

Информированный источник “Ъ” в Белграде, близкий к властным структурам, полагает, что скандал с прослушкой президента связан с желанием власти продемонстрировать успехи в кампании по борьбе с мафией — о запуске этой кампании президент объявил осенью. Вместе с тем, по словам собеседника “Ъ”, это может стать и прологом к чистке в правящей партии и госаппарате, чтобы сделать их более послушными президенту.