Подсудимый встал на лыжи

Как стало известно “Ъ”, в Москве за неуважение к суду арестован экс-глава оборонного ОАО «Промпоставка» Руслан Сулейманов. Вместе с тринадцатью другими подсудимыми он обвиняется в участии в оргпреступном сообществе, похитившем более 3,5 млрд руб. у подведомственного «Ростеху» ОАО «Московское конструкторское бюро "Компас"» (МКБ «Компас»). Вместо того чтобы находиться в зале суда, господин Сулейманов дважды отдохнул на горнолыжном курорте.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, после того как 24 марта этого года процесс по делу о хищениях у ОАО «МКБ "Компас"» в Замоскворецком райсуде в очередной раз был отложен в связи с неявкой Руслана Сулейманова, председательствующая Наталья Чепрасова направила запрос в правоохранительные органы. В результате выяснилось, что подсудимый Сулейманов в течение марта этого года сначала на поезде, а затем на самолете без разрешения судьи дважды через Минеральные Воды успел побывать на горнолыжном курорте Домбай, где по неделе отдыхал вместе со своими друзьями. Подтверждали это и фотографии, опубликованные подсудимым в Instagram и других социальных сетях.

Когда Руслан Сулейманов появился на слушаниях, прокурор сразу же заявил ходатайство об изменении ему меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. По словам прокурора, экс-глава «Промпоставки» своими действиями грубо нарушил условия меры пресечения в виде подписки о невыезде, не получив на развлекательные поездки (они были оформлены как служебные командировки) разрешения судьи, в связи с чем его необходимо изолировать от общества. Несмотря на возражения со стороны защиты, госпожа Чепрасова согласилась с выводами гособвинителя, и Руслан Сулейманов в зале суда был помещен в «клетку» до вынесения приговора по делу. Следует отметить, что из всех 14 подсудимых, находящихся под подпиской о невыезде, он оказался единственным, кому суд изменил меру пресечения за неуважение к суду.

Напомним, что уголовное дело в отношении бывшего гендиректора конструкторского бюро «Компас» Мурада Сафина и экс-главы оборонного ОАО «Промпоставка» Руслана Сулейманова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило в апреле 2016 года, а в декабре 2017 года расследование было завершено. Ключевыми фигурантами дела помимо Мурада Сафина и Руслана Сулейманова стали бывший заместитель гендиректора «Компаса» и «Промпоставки» Дмитрий Мануйлов, финансовый директор фонда ветеранов войны в Афганистане САФА (МКБ «Компас» являлось его главным спонсором) Екатерина Хлыстова, гендиректор ОАО «Синай» Олег Чернов, его заместитель Олег Черных, а также аудитор Софья Макеева — всего 14 человек. Ранее по делу также проходила бывший главбух «Компаса» Зинаида Шмакова, но благодаря сотрудничеству со следствием она из обвиняемой стала свидетелем. В зависимости от роли каждого фигурантам были предъявлены обвинения в создании и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2008 года Мурад Сафин, Олег Чернов и Софья Макеева создали организованное преступное сообщество с целью хищения бюджетных средств, поступающих на счета МКБ «Компас» в счет оплаты госконтрактов на поставку для нужд Минобороны комплектующих для летательных аппаратов, ПВО и РВСН. С этой целью, согласно материалам уголовного дела, руководство «Компаса» существенно завышало расценки в контрактах, а денежные средства переводило на счета в различных банках двух десятков фирм-однодневок. В частности, по данным следствия, около 2 млрд руб. поступило на счета ООО «Фирма "Антарес"», ООО «Сонар», ООО «Раском», ООО «Техностайлресурс», а еще 1,5 млрд руб.— на счета подконтрольных Олегу Чернову и Олегу Черных фирм «Комплекс ОЭБ» и «Гром XXI века». Все переводы средств были установлены следователями, после того как они получили от кредитных учреждений соответствующие выписки. Таким образом, общий ущерб по делу следствие оценило в 3,5 млрд руб. Следует отметить, что в рамках уголовного дела новое руководство МКБ «Компас», признанное потерпевшей стороной, заявило гражданский иск к обвиняемым на эту сумму.

Рассмотрение 400-томного уголовного дела Замоскворецкий суд Москвы начал в августе 2019 года и намерен завершить в апреле этого года.

Юрий Сюн