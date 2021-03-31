«Сбер Еаптека» пошла в «Росту»

Сбербанк рассчитывает увеличить шансы на продажу площадки обанкротившегося фармдистрибутора «Роста» в Конной Лахте за счет заполнения арендаторами. Складские помещения в комплексе площадью около 11 тыс. кв. м займет принадлежащий ему сервис «Сбер Еаптека». В планах кредитной организации также сдать промышленные и офисные помещения в производственном комплексе.

«Сбер Еаптека» начнет использовать промышленную площадку ГК «Роста» в индустриальном парке Конная Лахта под распределительный центр. Об этом “Ъ” рассказал источник на рынке коммерческой недвижимости. Гендиректор «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин сообщил “Ъ”, что в стадии заключения находится договор аренды на 11 тыс. кв. м в производственном комплексе. Это единственный готовый автоматизированный фармацевтический склад, который можно быстро ввести в эксплуатацию, уточнил он. По словам господина Буздалина, распределительный центр будет обслуживать потребности собственных и партнерских аптек сервиса в Петербурге и Ленобласти. К «Еаптеке» подключено 95 точек на территории региона, указано на сайте сервиса.

Фармкомпания «Роста» Давида Паникашвили была признана банкротом в 2019 году. Ее производственный комплекс в Конной Лахте площадью 18 тыс. кв. м был заложен в Сбербанке, которому фармхолдинг задолжал свыше 4 млрд рублей. В 2018 году стало известно, что кредитор хочет продать завод за 3 млрд рублей для возврата части долга. Покупателей на площадку тогда не нашлось, участники рынка называли ее стоимость завышенной.

В Сбербанке пояснили, что комплекс «Росты» перешел в их собственность более года назад. Сдача площадей в аренду позволит повысить коммерческую привлекательность объекта для последующей продажи, пояснил представитель кредитной организации. Сейчас идет поиск крупных арендаторов для офисных и производственных площадей в комплексе, добавил он. В январе Сбербанк выставил на торги завод фармхолдинга в Петербурге с земельным участком 2,3 га, а также права требования на 5,5 млрд рублей к АО «Роста», обеспечением по которым является склад в Новосибирске (11,5 тыс. кв. м). Начальная стоимость этого имущества составляет 2,6 млрд рублей.

«Еаптека» (в 2020 году была переименована в «Сбер Еаптеку») основана бывшими акционерами сети А5 Романом и Антоном Буздалиными в 2014 году. По данным RNC Pharma, это второй по величине сервис по онлайн-продаже лекарств после «Аптеки.ру» с долей рынка в 5,3%. В этом году Сбербанк и «Р-Фарм» приобрели по 45% сервиса. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году выручка ООО «Еаптека» составила 5,1 млрд рублей, чистый убыток — 293,7 млн рублей. ГК «Роста» входила в тройку крупнейших лекарственных поставщиков России. Помимо дистрибуции, холдинг развивал аптечную сеть «Радуга — Первая помощь — Ладушка», которая в 2017 году была продана ГК «Эркафарм» (аптеки «Доктор Столетов», «Озерки»). На момент сделки у сети насчитывалось около 1 тыс. точек с годовым оборотом 20,2 млрд рублей.

Руководитель офиса компании JLL в Петербурге Андрей Амосов считает, что комплекс «Росты» может стоить 600 млн рублей. Партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин оценивает его стоимость в 39–41 тыс. рублей за квадратный метр без НДС (700–740 млн рублей). В первую очередь объект будет интересен фармацевтическим компаниям, отмечает он. Основными интересантами скорее будут фармкомпании, которым необходимы производство и собственный офис, соглашается старший консультант департамента складской, индустриальной недвижимости и земли Colliers Ольга Уревич.

Заполненный объект, генерирующий арендный поток, всегда проще продать инвестору, указывает господин Амосов. Ранее складские площади в комплексе сдавались по ставке 505 рублей за квадратный метр (с учетом НДС и операционных затрат), отметил он. Ставка аренды офисной части может составить 700–750 рублей за квадратный метр (с учетом НДС, операционных затрат и коммунальных платежей), оценивает господин Заглумин.

На начальном этапе на складе будет храниться 50 тыс. наименований, что позволит увеличить ассортимент и доступность лекарств для жителей Петербурга и области, говорит господин Буздалин. Складские площади предназначены для работы с фармацевтическими товарами и не требуют ремонта, указывает он. Запуск распределительного центра намечен на конец 2021 года.

Стать федеральным игроком на рынке онлайн-торговли лекарствами невозможно без присутствия в Петербурге, констатирует директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. На рынке города сейчас активно развивается Ozon, от которого «Сбер Еаптеке» важно не отстать с точки зрения географической экспансии, подчеркивает он. По данным RNC Pharma, общий объем продаж продукции аптечного ассортимента (лекарства и парафармацевтика) в России по итогам 2020 года достиг 137,5 млрд рублей. В число основных игроков на этом рынке входят «Аптека.ру», «ИРИС», «Аптека-Таймер», «Эркафарм», «Неофарм».

Константин Куркин