Мурашко не допускает поездки иностранцев в Россию для вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что пока нельзя принимать иностранцев для вакцинации от коронавируса. По его словам, сейчас нужно «защитить свое население».

«Это не сегодня, сегодня вакцина идет бесплатно для граждан РФ внутри страны. Мы все-таки должны защитить свое население»,— сказал господин Мурашко в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).

Министр назвал пессимистичным прогноз по массовой вакцинации населения к августу. По его словам, оптимистичный прогноз предусматривает, что это будет сделано раньше.

Ранее представители туристической отрасли обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить безвизовый въезд для иностранцев для их вакцинации. Видеообращение записали руководитель Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, глава Союза торговых центров Булат Шакиров и лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

О расходах россиян на туризм — в материале “Ъ” «Туристов оживили скидки».