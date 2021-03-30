Подрядчику сносят крышу

Радий Хабиров поставил «двоечку» работе фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» и заявил о необходимости включить в реестр недобросовестных поставщиков крупнейшего генподрядчика — уфимское ООО «Стройресурс». По вине компании, которая в прошлом году получила госконтракт на ремонт домов стоимостью 471 млн руб., оказались затоплены или, как сказал глава Башкирии, «ухайдаканы» 195 квартир. Владелец «Стройресурса» Алексей Сальников считает, что критика в адрес компании связана с «попытками передела рынка определенными структурами и стоящих за ними чиновниками».

На прошедшем во вторник оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал деятельность «Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» и недобросовестных подрядчиков. В числе последних глава назвал уфимское ООО «Строй­ресурс», которое в прошлом году по госконтракту с регоператором стоимостью 471 млн руб. выполняло капитальный ремонт крыш 124 многоквартирных домов в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Кумертау и Белорецке. Компания, по словам господина Хабирова, набрала низкоквалифицированных рабочих и затянула сроки выполнения работ. Чтобы не выбиться из графика, работники компании вскрыли кровли сразу 11 домов в Стерлитамаке. Ремонт начался в июне­августе и завершился только в октябре­декабре. В результате выпадения осадков оказались затоплены 129 квартир. Всего по республике из-за действий этого подрядчика пострадали 195 квартир, в том числе в Уфе. «Строй­ресурс» не возместил ущерб владельцам 31 из них, сообщил глава.

«Я бы туда, наверное, приехал с битой, если бы узнал такое, уж извините, грублю, что в Стерлитамаке вытворяли»,— эмоционально высказался Радий Хабиров.

По данным господина Сафонова, которые он озвучил на совещании, в 2020 году регоператор капремонта заключил контракты на 4,5 млрд руб., большая часть (3,1 млрд руб.) — средства жильцов. Из 393 отремонтированных домов, в 62 произошли аварии по вине рабочих. Пять компаний­подрядчиков (ООО «Строй­ресурс», ООО «Промтехстрой», ООО «УНСМ», ООО «СМУ­8», ООО «Стандартстрой») в результате ремонта крыш причинили ущерб 377 квартирам, в том числе жильцам 57 квартир он еще не возмещен из-за возникших разногласий по суммам компенсаций. Из них около 40 дел рассматриваются в судах.

«Строй­ресурсу» регоператор выдал наибольшее количество предписаний — 133 (всего было 395 предписаний) по 89 домам и начислил 997,5 тыс. руб. штрафов.

На текущий год «Строй­ресурс» заключил четыре госконтракта с регоператором на сумму более 800 млн руб., сообщил Павел Сафонов. Радий Хабиров возмутился этим фактом, заявив, что компанию по итогам работы прошлого года должны были внести в реестр недобросовестных подрядчиков.

«Он просто издевается над вами и над нами. Подчеркиваю, 195 квартир ухайдакал. Несколько сотен миллионов отрабатывал. 31 квартира до сих пор не сделана. Ну, это не наглец? А вы­то куда смотрите?» — обратился глава к Павлу Сафонову.

Радий Хабиров также заявил, что система организации конкурсных процедур для проведения капремонта оказалась неэффективной, поручив первому заместителю руководителя своей администрации Ринату Баширову подумать над решением проблемы. По его мнению, необходимо усилить контроль за работами со стороны самих жильцов, так как «люди не знают, что происходит с домом». Для оперативного реагирования на обращения жителей о нарушениях со стороны подрядчиков глава предложил создать ситуационный центр при министерстве ЖКХ или его администрации.

Также глава региона поручил Ринату Баширову обратиться в республиканское УФАС по поводу работы «Строй­ресурса», «чтобы ведомство занялось этой компанией». Если УФАС не отреагирует, тогда необходимо подключить прокуратуру и правоохранительные органы, подчеркнул Радий Хабиров, дав месяц для решения вопроса.

«Я эту работу доведу до конца, Павел Валерьевич (Сафонов.— „Ъ“), с вами или без, я эту работу доведу и исправлю текущую ситуацию. Больно много жалоб»,— подчеркнул Радий Хабиров, добавив, что работу фонда он оценивает на «двоечку».

ООО «Строй­ресурс», образованное в 2017 году, принадлежит Алексею Сальникову. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2019 году чистая прибыль компании составила 3,9 млн руб. при выручке 1 млрд руб. В штате компании работают 56 сотрудников. По данным «Спарк­Интерфакс», в 2020 году «Строй­ресурс» заключил пять госконтрактов с регоператором на ремонт крыш домов в Башкирии на 539,4 млн руб. Всего в 2020 году компания заключила 16 госконтрактов на 1,6 млрд руб.

В пресс­службе регоператора „Ъ“ сообщили, что в организации усилят контроль за качеством работ «Строй­ресурса». «Всем нарушениям будет дана принципиальная оценка, вплоть до расторжения заключенных договоров подряда в одностороннем порядке и направления информации в антимонопольные органы для рассмотрения вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков»,— сообщил пресс­секретарь фонда Олег Койда. По его словам, оснований для расторжения нового контракта с компанией нет, поскольку подрядчик только приступил к выполнению работ и в настоящее время нарушений не выявлено. Компания «Строй­Ресурс», отметил господин Койда, включена министерством ЖКХ региона в реестр квалифицированных подрядчиков, имеет право участвовать в аукционах регоператора, соответствует требованиям конкурсной документации по квалификации, опыту и объему выполненных работ. По условиям контрактов на капремонт, исполнитель обязан выполнить работы за свои средства, перечисление авансовых платежей не предусмотрено. Оплата совершается по факту, на основании актов приемки. «На рынке не так много компаний, которые имеют возможность выполнить работы за свой счет: нанять рабочих, закупить необходимые инструменты и оборудование»,— отметил Олег Койда. Все обязательства по договорам подряда прошлого года «Строй­ресурс» выполнил, уточнил он.

Алексей Сальников назвал критику в адрес своей компании «попытками передела рынка определенными структурами и стоящих за ними чиновниками». Конкретные имена он не назвал, отметив, что Радий Хабиров был введен в заблуждение «некорректно предоставленной информацией о допущенных нарушениях». По его словам, «Строй­ресурс» «пытались принудить» к передаче госконтракта на субподряд, «однако мы отказались». «После этого нам были обещаны проблемы, которые и начались»,— заявил господин Сальников, пообещав доказать «невиновность» качеством выполняемых работ. Он оценил размер выплаченных компенсаций жителям затопленных квартир в пределах 2,5 млн руб.

Руководитель УФАС по Башкирии Андрей Хомяков сообщил „Ъ“, что управление отреагирует, если заказчик направит соответствующее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков. «Качество выполняемых работ мы не проверяем, это задача заказчика. Могу предположить, что такая ситуация сложилась из-за практики фонда по укрупнению лотов. В результате остается только один участник закупки»,— отметил Андрей Хомяков.

Влада Шипилова