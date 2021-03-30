Дорога от Ярославля до Твери вошла в состав федеральной трассы «Золотое кольцо»

Дорога от границы Тверской области через Углич до Ярославля включена в состав федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо», сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что финансирование содержания дороги будет осуществляться из федерального бюджета.

По данным пресс-службы, дорожники федерального учреждения в ближайшее время устранят дефекты асфальтобетонного покрытия дороги и повреждения на обочинах, а в мае-июне нанесут новую дорожную разметку.

По словам директора регионального департамента дорожного хозяйства Евгения Моисеева, в настоящее время идет формирование единой кольцевой федеральной трассы «Золотое кольцо» по маршруту: Ярославль – Иваново – Рязань – Калуга – Тверь – Ярославль.

«Ее протяженность составит более 1,5 тыс. км. Для этих целей мы передали в федеральную собственность участки трех региональных дорог общей протяженностью 112 км»,– уточнил господин Моисеев.

По данным федерального казенного дорожного учреждения «Холмогоры», в настоящее время специалисты оценивают состояние дорог. После проведения оценки будет составлен план мероприятий по приведению дорог в соответствие с требованиями, предъявляемыми к объектам федерального значения.

Алла Чижова