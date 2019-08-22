Россия оспорила решение арбитража по иску Ощадбанка

Россия обратилась за пересмотром арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в Минюсте. Там напомнили, что Москва с 2018 года оспаривает правомерность решений, вынесенных по искам украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова и подконтрольных им компаний, а также по искам госкомпаний Украины.

Иски были поданы в рамках двустороннего соглашения России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций и связанным с активами в Крыму.

В ходе проделанной работы были обнаружены внутренние документы одного из истцов — Ощадбанка — свидетельствующие о том, что его так называемая инвестиция никогда не защищалась указанным соглашением. Россия на основании обнаруженных доказательств и норм французского права обратилась в тот же трибунал, который вынес первоначальное решение.

В конце 2018 года Международный коммерческий арбитраж в Париже удовлетворил требования Ощадбанка к России, взыскав $1,3 млрд за утрату банком крымских активов в связи «с оккупацией Крыма». Украинский банк тогда сообщил, что планирует обратить взыскание на российские активы за рубежом.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Ощадбанк наносит ответный удар».