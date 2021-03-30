Совет НКО потребовал проверить на связи с Фондом Сороса еще не созданный Университет свободных искусств

Координационный совет некоммерческих организаций направил обращение в Генпрокуратуру, Совет федерации и СКР с требованием провести проверку в отношении Университета свободных искусств и наук в Петербурге. Об этом сообщили “Ъ” в пресс-службе КС НКО.

Университет свободных искусств и наук пока является одноименным факультетом СПбГУ. Там запланирована реорганизация, в результате которой факультет станет самостоятельным вузом. В учебном заведении пока не прокомментировали “Ъ” заявление совета.

Члены совета считают, что Университет может быть «тесно аффилирован» с иностранными НКО, подконтрольными американо-венгерскому финансисту Джорджу Соросу. Фонд Сороса (ряд организаций, принадлежащих ему) был признан в России нежелательной организацией.

В заявлении указано, что Университет может стать одной из частей «глобальной сети подконтрольных образовательных учреждений для воспитания молодежи в прозападном ключе, формирования протестного электората, насаждения враждебной идеологии по отношению к своей стране».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург