США выделят на гуманитарную помощь гражданам Сирии около $600 млн

США направят на гуманитарную помощь сирийцам $596 млн, сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на видеоконференции по поддержке Сирии «Брюссель-5». Ее заявление транслируется на сайте Госдепартамента. США при этом осудили режим президента Башара Асада и действия России.

В сообщении утверждается, что помощь США приносит пользу 13,4 млн жителям Сирии и 5,6 млн беженцам в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте. Общая сумма помощи США за 10 лет почти достигла $13 млрд, отмечается в сообщении.

«Сирийский народ столкнулся с бесчисленными зверствами, в том числе с режимом Асада и воздушными ударами России, насильственными исчезновениями, жестоким ИГ (запрещена в России.— “Ъ”) и атаками с использованием химического оружия»,— говорится в сообщении Госдепа. Вашингтон также считает, что системная коррупция и некомпетентные экономические действия господина Асада усугубили кризис.

В конце февраля 2021 года Джо Байден одобрил удары в районе сирийско-иракской границы по объектам, которые принадлежат проиранским силам. Операция стала ответом на атаки на американские объекты в Ираке.

О реакции на атаку — в материале “Ъ” «Джо Байден отбомбился по демократам».