Задержаны подозреваемые в прослушке депутатов и чиновников Екатеринбурга

Правоохранительные органы Свердловской области задержали несколько фигурантов уголовного дела о незаконной прослушке чиновников и депутатов Екатеринбурга, сообщил «Ъ-Урал» источник в силовых структурах. По его словам, это произошло после того, как один из основных подозреваемых попытался сбежать и 27 марта был задержан на границе с Казахстаном.

«Его действия заставили провести массовые обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела. Обыски прошли одновременно по 13 адресам, несколько человек задержаны»,— пояснил собеседник, добавив, что в ближайшее время в суд будет подано ходатайство об их аресте.

Напомним, в октябре прошлого года силовики уже задерживали пять человек, у которых были изъяты данные биллинга и распечатки телефонных переговоров главы аппарата мэрии Екатеринбурга Ильи Захарова, спикера гордумы Игоря Володина и представителя губернатора в гордуме Анатолия Шарапова. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений). Официально в СКР, МВД и ФСБ расследование не комментируют.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Прослушка прошла во власть».

Николай Яблонский, Екатеринбург