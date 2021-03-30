Северная верфь планирует сдать до конца года пять заказов

До конца текущего года судостроительный завод «Северная верфь» планирует передать заказчикам два корабля и три судна. Об этом заявил гендиректор предприятия Игорь Орлов. По его словам, четыре заказа будут завершены «железно, но планируем уложиться и сдать пять», сообщает «Деловой Петербург».

Господин Орлов добавил, что один из кораблей — «Всеволод Бобров» находится на заводских ходовых испытаниях, корвет «Ретивый» — на предшвартовных испытаниях. Кроме того, сдать планируется два ярусолова и траулер.

Добавим, что сегодня на Северной верфи на воду спустили траулер-процессор «Капитан Геллер».

Подробнее о контрактах судостроительного завода — в материале “Ъ-СПб” «Северная верфь выудила заказ».