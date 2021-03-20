«Всеволод Бобров» вышел на заводские ходовые испытания

Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров», построенное на Северной верфи, завершило швартовые испытания. 20 марта СТО вышло на заводские ходовые испытания.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, испытания в Балтийском море продлятся около месяца. Во время них будет проведена работа главной энергетической установки и других систем. Государственные испытания судна запланированы на апрель.

«Всеволод Бобров» — второе судно проекта 23120. Головное судно — «Эльбрус» было передано Северному флоту в 2018 году.