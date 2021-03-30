В Санкт-Петербурге спустили на воду траулер-процессор «Капитан Геллер»

На петербургском судостроительном заводе «Северная верфь» 30 марта состоялась торжественная церемония спуска на воду серийного траулер-процессора проекта 170701 «Капитан Геллер». Судно было заложено два года назад.

Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». «Капитан Геллер» был заложен в марте 2019 года в рамках гражданского заказа АО «Рыбпроминвест» из группы компаний «Норебо». Траулер-процессор предназначен для ловли промысловых рыб в Северной Атлантике и на Дальнем Востоке. Скорость добычи улова — до 150 тонн в сутки. Судно планируется передать заказчику уже в начале 2022 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал о спуске на воду построенного на «Северной верфи» судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров».