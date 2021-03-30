Обвинение запросило 12 лет тюрьмы для россиянина по делу о госизмене

Обвинение запросило у Мосгорсуда 12 лет колонии строгого режима для россиянина Сергея Петушкова, сообщила пресс-служба суда «РИА Новости». Ему инкриминируется ст. 275 УК РФ (государственная измена). Сергея Петушкова арестовали летом 2019 года.

«В ходе прений сторон прокурор просил назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима»,— приводит агентство сообщение пресс-службы суда.

О личности Сергея Петушкова и обстоятельствах его задержания ничего не известно, так как материалы уголовного дела засекречены. Исходя из обвинения можно утверждать, что Сергей Петушков — россиянин, поскольку, если бы он был иностранцем, ему бы предъявили обвинение в шпионаже.