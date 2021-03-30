«Россети Кубань» инвестирует в развитие энергетики на Кубани и в Адыгее 8 млрд рублей

Объем инвестиций энергокомпании в модернизацию и строительство новых объектов электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея в текущем году составит около 8 млрд руб., что на 40% больше, чем годом ранене. На долю Кубани приходится 6,058 млрд руб., на Республику Адыгея – 1,875 млрд руб., сообщается в пресс-релизе компании.

В Краснодаре и пригороде краевой столицы в планах энергетиков реконструкция подстанции классом напряжения 110 кВ «Старокорсунская», строительство новых линий высоко класса напряжения. На сегодняшний день здесь идет модернизация подстанции 110 кВ «Почтовая», которая обеспечивает энергоснабжение жителей микрорайона Гидростроителей в Краснодаре. После завершения работ мощность этого питающего центра, будет увеличена на треть и составит 80 МВА.

В сочинском энергорайоне запланирована модернизация подстанций 110 кВ «Пасечная», «Адлер», «Кудепста». Их мощность суммарно будет увеличена на 96 МВА.

В Республике Адыгее в 2021 году предусмотрена масштабная реконструкция с увеличением мощности подстанций 110кВ «Адыгейская» и 35 кВ «Кужорская».

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, «Россети Кубань» в 2021 году потратят 300 млн руб. на ремонт энергообъектов в Сочи и Туапсинском районе. Модернизация коснется всех 38 ключевых питающих центров.

В краснодарском энергорайоне специалисты компании отремонтируют 35 ключевых питающих центров и более 140 трансформаторных подстанций. В частности работы запланированы на подстанциях 110 кВ «Южная», «Нововеличковская», «Ильская», «Лорис», «Мартанская», питающих центрах 35 кВ «Адыгейская», «Воронцовская», «Энем».

ПАО «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи достигает 93 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,3 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.

Андрей Ульченко