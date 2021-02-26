В краснодарском энергорайоне отремонтируют 140 трансформаторных подстанций

В текущем году сотрудники Краснодарского филиала «Россети Кубань» отремонтируют 35 ключевых питающих центров и более 140 трансформаторных подстанций, сообщается в пресс-релизе энергокомпании. Это повысит надежность энергоснабжения в пяти районах Кубани и Адыгеи, прилегающих к Краснодару. На этой территории расположены 700 тыс. бытовых и промышленных потребителей электроэнергии.

В частности ремонтные работы запланированы на подстанциях 110 кВ «Южная», «Нововеличковская», «Ильская», «Лорис», «Мартанская», питающих центрах 35 кВ «Адыгейская», «Воронцовская», «Энем». В планах компании заменить и отремонтировать около 430 ед. энергооборудования – выключателей, трансформаторов, разъединителей, изоляторов и других элементов.

Как отмечают в энергокомпании, графики ремонтных работ будут составлены с учетом анализа технического состояния энергетических объектов и особенностей эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов предыдущих лет. Также будут минимизированы неудобства, которые возникнут у потребителей.

ПАО «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи – 93 тыс. км. Управляет 742 подстанциями 35 кВ и выше трансформаторной мощностью 11,4 тыс. МВА. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.

Андрей Ульченко