В Сочинском энергорайоне отремонтируют 38 высоковольтных подстанций

«Россети Кубань» в текущем году потратят 300 млн руб. на ремонт энергообъектов в Сочи и Туапсинском районе. Модернизация коснется всех 38 ключевых питающих центров, включая ремонт силовых трансформаторов на подстанциях «Аше» и «Джубга». Кроме того работы будут проведены еще на 154 трансформаторных подстанциях, сообщается в пресс-релизе энергокомпании.

В планах замена около двух тысяч изоляторов на ЛЭП напряжением 35 кВ и выше. В рамках ремонтной программы будут замены почти 800 опор линий электропередачи, произведена расчистка просек. Эти работы проведут на энергоучастках общей протяженностью более 270 км.

«Ремонтная программа компании направлена на снижение числа отключений, вызванных непогодой. Специалисты «Россети Кубань» уже сегодня готовят энергосистему к летнему курортному сезону, это время пиковых нагрузок на сети», – рассказал первый заместитель генерального директора – директор филиала компании «Россети Кубань» Сочинские электрические сети Эдгар Армаганян.

До конца года специалистами сочинского филиала будет проведено техобслуживание передвижных дизельных генераторов, которые выступают резервными источниками энергоснабжения в ходе восстановительных работ. Также запланирован ряд совместных учений по ликвидации аварийных ситуаций с участием регионального подразделения МЧС России и коммунальных структур курортной столицы.

ПАО «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.

Андрей Ульченко