«Одна из наших задач — развенчивать мифы»

Программа поддержки строительства 25 новых мусоросжигающих ТЭС «Ростеха» оказалась под вопросом из-за неоднозначного отношения в правительстве. Отказ от программы может лишить «Атомэнергомаш» — машиностроительный дивизион «Росатома» — большого объема заказов. Как нужно решать проблему мусора, других направлениях диверсификации бизнеса и плавучих энергоблоках “Ъ” рассказал гендиректор «Атомэнергомаша» Андрей Никипелов.

— «Атомэнергомаш» — основной поставщик оборудования для мусоросжигательных заводов «Ростеха». Были проблемы с импортом иностранной техники из-за COVID-19?

— Прежде всего бы отметил, что у нас очень высокая доля оборудования локализована в РФ. Да, были проблемы с поставками импортного оборудования не только для мусоросжигания, но и на других направлениях бизнеса. И не только у нас, по всему миру.

— Приходилось ли останавливать производства из-за пандемии?

— Весной 2020 года мы постояли меньше недели — почти все предприятия вошли в списки стратегических и продолжили работу. Разработали и применяем все необходимые протоколы, позволившие минимизировать распространение болезни.

Пандемия, конечно, отразилась на производственном процессе. Большинство оборудования мы делаем для зарубежных проектов — Турция, Бангладеш, Индия, Китай, Финляндия и Венгрия. Часть техники для одного и того же проекта может производиться в России, часть — в Венгрии или в Чехии. По правилам заказчик должен приехать на закрытие контрольных точек по приему качества изготовления, но закрылись границы, отменялись рейсы, у людей заканчивались визы.

Но мы нашли техническое средство — очки с дополненной реальностью, которые дистанционно позволяют инспектору осматривать оборудование. У нас большие планы: если удастся внедрить эту технологию, сильно продвинемся вперед.

— В России идет программа модернизации старых ТЭС. Она помогла вам загрузить мощности по производству котельного оборудования?

— В первую очередь по этой программе компании модернизируют турбины, а на котельное оборудование остается минимум. У нас буквально пара небольших контрактов на котлы для ТЭС. Но мы достаточно хорошо загружены за счет контрактов на производство котельного оборудования для мусоросжигательных заводов (пять заводов «РТ-Инвеста» в Подмосковье и Татарстане.— “Ъ”). Это один тип оборудования, но оно более сложное в производстве. В России никто раньше не занимался мусоросжиганием, мы первые освоили и локализовали японско-швейцарскую технологию Hitachi Zosen Inova.

— Как вы относитесь к критике мусоросжигающих электростанций «РТ-Инвеста»?

— Мусоросжигание — новая тема для России. Всегда есть противники нового, однако они ничего не предлагают взамен. Я был в нескольких городах Японии, где построены заводы по технологии Hitachi Zosen Inova. Они находятся в черте города, в обычном жилом квартале, недалеко от детского сада — и никакого запаха, мусора или дыма. Мусоросжигательный завод можно просто не заметить — это обычное сооружение, куда заезжают машины разного размера.

— Технологию критикуют за слишком высокую цену и подорожание электроэнергии для промышленности.

— А кто знает, как дешевле? Можно просто складывать мусор в кучу, как сейчас. Но если разобраться, то и это окажется не самым дешевым вариантом.

В России под свалки занято 4,5 млн га — размер небольшой европейской страны, а мы просто не используем эту землю. Если общество считает мусор серьезной проблемой, то нужно искать выход, вопрос — за чей счет?

Население не хочет платить, а государство готово субсидировать только часть затрат.

Бизнес стал искать другие варианты, где можно собрать деньги. Было предложено сделать специальный тариф за выработанную электроэнергию. Можно просто закрыть эту программу, и никто не будет строить мусоросжигательные заводы. Каждый регион выберет свою технологию. Но должен быть баланс и самое главное — долгосрочное понимание, чтобы привлечь инвестиции.

— Но если новые 25 заводов возложить на энергорынок, то из-за роста цены электроэнергии в какой-то момент может встать выбор — построить мусоросжигательные заводы или новую АЭС?

— Никто и не говорит, что все 25 заводов будут строиться только за счет энергорынка. Очевидно, надо искать баланс различных мер поддержки, в том числе и со стороны государства. Вопрос должен решаться на уровне согласия общества, правительства и бизнеса.

— С какими финансовыми показателями вы завершили 2020 год?

— Год был сложным для всей страны и всего мира. Но нам грех жаловаться: работы как было много, так и осталось много. Мы справились со всеми основными задачами. Может быть, сделали чуть меньше, чем хотели и могли. Однако последние восемь лет для нас каждый следующий год проходит лучше предыдущего: 2019 год мы закончили с выручкой на уровне примерно 75 млрд руб., а 2020 год — 83 млрд руб., неплохой результат на фоне всего того, что происходило. Мы находимся на старте периода очень быстрых темпов роста. План на следующий год — примерно 113–115 млрд руб. общей выручки, а на 2023–2024 годы — 150–156 млрд руб.

— Когда ожидаете пиков производства оборудования для атомной отрасли?

— Доля выручки от производства атомного оборудования растет опережающими темпами по сравнению с другими бизнесами. Итог 2020 года показывает, что у нас примерно 47% выручки — это другие направления либо новые продукты. Пиков мы ждем каждый год, но самыми крутыми они должны быть в диапазоне 2023–2025 годов — это для нас будут самые сложные задачи.

— Есть ли понимание, чем будете загружать мощности, когда заказы для атомного производства начнут снижаться?

— Надеемся, что существенных падений не будет: мы все работаем на то, чтобы контрактов на строительство АЭС было больше. «Росатом» — номер один в мире по строительству атомных станций, в первую очередь за рубежом. Мы довольно сильно диверсифицированы — у нас много разных бизнесов, которые мы постоянно развиваем. Занимаемся и новыми направлениями: лет восемь назад никто из нас не думал, что мы будем серьезно заниматься судостроительным бизнесом, мусоросжиганием, аддитивными технологиями, сжиженным природным газом (СПГ).

— Почему вы решили развиваться в сторону СПГ?

— Мы пошли в СПГ сознательно, потому что верим в эту технологию и в ее будущее. В России почти никто не занимался оборудованием для крупнотоннажного СПГ, и мы стали думать, какие свои компетенции можем там применить.

Мы, например, умеем делать сложные и простые, большие и маленькие насосы, а это одна из ключевых технологий для производства СПГ. Другой важный элемент — теплообменник для сжижения газа, в некотором смысле «реактор наоборот»: в реакторе жидкость превращается в пар, а в теплообменнике газ превращается в жидкость.

Выбрали эти элементы, потому что нам интересно заниматься действительно сложными вещами, которые составляют самое сердце технологии.

Кроме того, технологии СПГ близки к технологии производства водорода — еще одна модная тема, где тоже есть возможности для развития.

— Когда вы планируете ввести стенд для испытания крупнотоннажных насосов для СПГ?

— Собираемся закончить в июле.

— Почему стоимость стенда выросла с 1,5 млрд до 1,9 млрд руб.? Из каких источников будете привлекать дополнительные средства?

— Нужно было согласовать технические характеристики стенда со всеми потенциальными потребителями. Мы выполнили все их пожелания плюс непростая ситуация с курсами валют, поэтому стенд подорожал. «Росатом» решил вместе с нами выделить дополнительные деньги, чтобы достроить стенд. Иначе пришлось бы обсуждать с Минпромторгом, почему так произошло и где еще взять денег.

Проект стартовал перед карантином, и нам не остановили финансирование в разгар пандемии. Хотя было миллион проблем со стройкой: у ряда поставщиков просто было остановлено производство, были проблемы с доставкой части импортного оборудования из-за закрытых границ. Мы используем импортное оборудование, в том числе по требованию заказчиков. Кроме того, стенд должен соответствовать мировым требованиям, нормам и практикам, восприниматься международным сообществом, чтобы у российских производителей был потенциал для экспорта оборудования. Стенд достаточно уникальный — он станет третьим подобным стендом в мире и первым в России и в Европе с такими характеристиками и возможностями.

— Какой предусмотрен механизм окупаемости стенда?

— Никаких специальных механизмов нет. Главный источник дохода — испытания. Будет что испытывать — будет окупаемость.

— Будут ли правила недискриминационного доступа производителей к стенду?

— Перед тем как принять решение, кто будет строить стенд, была большая дискуссия на эту тему: а как бы не случилось, что кого-то из производителей не пустят. Я скажу другое: пожалуйста, приходите все, мы всем все испытаем! Будет обычная рыночная история: никто никого не будет останавливать.

— Есть ли уже заказы на крупнотоннажные насосы, в частности от НОВАТЭКа на «Арктик СПГ-2» и от «Газпрома» на Балтийский СПГ?

— Не комментируем.

— Насколько дороже стоимость российских насосов в сравнении с зарубежными?

— Цена рыночная. Мы идем со своим продуктом в существующий рынок, где есть изготовители и конкуренция. Заказчик просто не купит оборудование, если оно будет дороже.

— Можно ли ожидать в ближайшее время нового атомного ренессанса?

— Вопрос философский. С одной стороны, мы уже пережили самые черные времена для атомной энергетики: после аварии на Чернобыльской АЭС вообще никто ничего не делал. Потом в начале 2000-х по всему миру начался период атомного ренессанса — Китай объявил огромную программу внутреннего строительства, все остальные страны тоже встрепенулись. Но случилась авария на АЭС в Фукусиме, и произошел полный разворот: многие страны, Германия например, решили вообще выводить атомные станции из эксплуатации.

Сейчас все пошли вперед и позеленели, но многим почему-то продолжает казаться, что атомная генерация, несмотря на полную декарбонизацию, не очень хорошая штука.

Хотя, если оценивать по углеродному следу, атомная генерация имеет нулевые выбросы — куда уж зеленее? Всем нравятся ветростанции и солнечные панели, но прошедшая зима в ряде регионов мира, например в Техасе, показала, что у этой генерации есть проблемы с устойчивостью. На этом фоне атомная энергетика смотрится вдвойне интереснее: это абсолютно зеленая базовая генерация, которая не подвержена настолько большим колебаниям из-за погодных и рыночных факторов. Атомная станция намного дороже с точки зрения CAPEX и сроков строительства, но после запуска ее OPEX гораздо более прогнозируем.

Одна из наших задач — развенчивать мифы и правильным образом доносить информацию, что не надо бояться атомной энергии. В мире есть интерес к атомной генерации. Британия собирается открывать новое строительство, обсуждается строительство АЭС в Польше, в Чехии. Для нас с точки зрения объема рынка прежде всего интересны азиатские страны и вся Южная Америка.

— Видите ли вы перспективу в малых АЭС?

— У этого направления неплохое будущее. Малые наземные АЭС — хорошее решение для регионов за пределами крупных энергосистем, для территорий со слабой сетевой инфраструктурой, а таких мест в мире достаточно. Малая АЭС может заменить дизельную генерацию и работать в базовом режиме, например, в паре с солнечной или с ветряной энергией. Мы занимаемся этим направлением: в 2020 году с правительством Якутии подписано соглашение на строительство малой АЭС мощностью до 50 МВт на модифицированном реакторе РИТМ-200. Сейчас «Росатом» ведет проектирование станции.

Помимо наземных АЭС малой мощности мы занимаемся плавучими атомными станциями. Плавучие АЭС — хорошее решение для островных государств, а также для промышленных проектов, например для ГОКов, которые имеют конкретный срок работы и нуждаются в энергоснабжении на 30–50 лет. Мы в России уже имеем одну плавучую станцию — уже больше года на Чукотке — в Певеке — работает ПАТЭС «Академик Ломоносов» на наших реакторах предыдущей модели КЛТ-40С. Но истинная логика этого бизнеса состоит в том, чтобы иметь флот из нескольких плавучих энергоблоков: в каком-то месте блок выводится в ремонт или на перезагрузку топлива, тогда на это время туда подгоняется свободный подменный блок.

— ПАТЭС «Академик Ломоносов» критиковали за высокую стоимость. Есть ли возможность снижения цены?

— «Академик Ломоносов» — первая станция с непростой судьбой рождения. Реализация проекта — от идеи до завершения — заняла около 15 лет. Балтзавод, который занимался проектом, пережил лихие времена: менялись собственники, уходили ключевые специалисты. Но мы идем дальше: у нас есть проект «Оптимизированный плавучий энергоблок» (ОПЭБ). В прошлом году мы закончили стадию эскизного проектирования. Уже по ее итогам видно, что ОПЭБ можно сделать гораздо экономичнее «Академика Ломоносова».

На ОПЭБ ставим реактор РИТМ-200, который меньше и легче, а его единичная мощность может вырасти примерно на 25%, до 50–55 МВт в зависимости от температуры воды. Сам корпус в эскизе на 25% легче, короче и чуть уже, поэтому меньше потребуется оборудования. Кроме того, есть возможность сократить количество персонала. Снижение капитальных и эксплуатационных затрат приводит к снижению удельной себестоимости электроэнергии. ОПЭБ вполне может вписаться в рыночную ситуацию, мы видим формирующийся запрос на него. В этом году мы начали разработку технического проекта ОПЭБа, на это нам потребуется примерно два года.

— «Росатом» предлагает для Баимского ГОКа построить плавучие энергоблоки мощностью порядка 100 МВт на РИТМ-200. Каков статус проекта?

— Исходя из сжатых сроков проекта, мы предложили для Баимки промежуточную версию — модернизированный плавучий энергоблок. Корпус судна и большая часть оборудования будут производиться по проекту «Академика Ломоносова», но мы заменим самое главное — установим реактор РИТМ-200 и поставим более мощную турбогенераторную установку. Мы предлагаем поставить четыре плавблока — три основных и один резервный, который будет включаться на время ремонта или перегрузки топлива основных станций.

— При положительном решении по ОПЭБам для Баимского ГОКа, возможных новых заказах и с учетом строительства атомных ледоколов не было бы выгодно и рационально для «Росатома» приобрести Балтзавод или другую верфь? Рассматривается ли такой сценарий?

— Мы — не судостроители, мы — не верфь. Такой сценарий не рассматриваем, и совершенно неочевидно, что это нам нужно. Корпус ОПЭБа — это точно не самое главное в проекте, ключевая составляющая — ядерная энергическая установка. Где ты сделаешь корпус — вопрос творческий, особенно если мы говорим о зарубежных странах. Нам нравится работать с Балтзаводом, но это не означает, что это понравится нашим будущим потенциальным заказчикам за границей. Иностранный заказчик может захотеть взять на себя какую-то часть производства, как происходит и при строительстве АЭС. У всех свой бизнес: верфь должна строить корабли, а мы — делать оборудование для энергетики.

Никипелов Андрей Владимирович Личное дело Родился 7 марта 1968 года в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас — Алчевск Луганской области Украины). В 1992 году окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова. В 2001–2003 годах занимал должности заместителя гендиректора Волгоградского тракторного завода и гендиректора Внешнеторговой компании ВГТЗ. С 2003 по 2004 год — заместитель директора по коммерции ФГУП «Строительное объединение» управления делами президента РФ. С 2004 по 2006 год был директором по экономике и финансам ОАО МСЗ (входит в топливную компанию ТВЭЛ «Росатома»). В 2006 году занял должность вице-президента по экономике и финансам ТВЭЛ, с 2008 года — первый вице-президент по финансово-экономической деятельности и развитию. Весной 2012 года назначен гендиректором «Атомэнергомаша» (машиностроительный дивизион «Росатома»). Состоит в федеральном резерве управленческих кадров. Член бюро центрального совета Союза машиностроителей России. Имеет знаки отличия «За заслуги перед атомной отраслью» первой и второй степеней и «За вклад в развитие атомной отрасли» первой степени. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

АО «Атомэнергомаш» Company profile Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» — один из крупнейших энергомашиностроительных холдингов России. Объединяет производственные, проектно-конструкторские и научно-исследовательские организации. В состав АЭМ входит более десяти производственных площадок, расположенных на территории России, Чехии, Венгрии и других стран. Выручка по итогам 2020 года выросла на 10,7%, до 83 млрд руб. Примерно 47% выручки приходится на неатомные направления бизнеса. Численность персонала — более 18 тыс. человек. Компания полностью контролирует производственную цепочку ключевого оборудования для ядерного «острова» и машинного зала АЭС — от НИОКР и выпуска рабочей документации до проектирования технологических процессов и производства оборудования. Оборудованием предприятий дивизиона оснащена каждая пятая АЭС в мире и 40% тепловых электростанций в России и СНГ.

Интервью взяла Полина Смертина