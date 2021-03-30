С 1 апреля нижегородские льготники старше 65 лет смогут воспользоваться транспортными картами С сегодняшнего дня все нижегородские льготники старше 65 лет могут пополнить свои транспортные карты и воспользоваться ими уже 1 апреля

По словам директора компании «Ситикард» Юрия Рябинова, если на момент приостановки действия транспортной карты у пользователя были оплаченные поездки или льготный безлимитный проездной на месяц, то никуда обращаться не нужно - они будут восстановлены автоматически.

Напомним, 24 марта 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о возобновлении с 1 апреля действия льготных проездных для лиц в возрасте старше 65 лет в связи с отменой для них обязательной самоизоляции.