С 1 апреля нижегородские льготники старше 65 лет смогут воспользоваться транспортными картами

По словам директора компании «Ситикард» Юрия Рябинова, если на момент приостановки действия транспортной карты у пользователя были оплаченные поездки или льготный безлимитный проездной на месяц, то никуда обращаться не нужно - они будут восстановлены автоматически.
Напомним, 24 марта 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о возобновлении с 1 апреля действия льготных проездных для лиц в возрасте старше 65 лет в связи с отменой для них обязательной самоизоляции.