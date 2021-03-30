Верховный суд Хакасии признал недействующим закон о региональном бюджете

Верховный суд Республики Хакасия по административному иску прокуратуры признал недействующим региональный закон о республиканском бюджете. Как уточняется на сайте ведомства, решение суда в законную силу не вступило. Ответчиком по делу выступал парламент, заинтересованными лицами — региональный минфин и правительство.

Ранее во время надзорных мероприятий прокуратура установила, что закон о республиканском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов противоречит федеральному законодательству — установлено превышение дефицита республиканского бюджета и верхнего предела государственного долга республики.

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Позже прокуратура внесла протест в парламент с требованием устранить нарушения. Однако депутаты решение не поддержали, отклонив документ большинством голосов.

Депутаты Верховного совета Хакасии в окончательном, втором чтении приняли бюджет в декабре 2020 года. Доходная часть бюджета на 2021 год составила 37,968 млрд руб., расходная — 42,548 млрд руб. Дефицит — почти 4,6 млн руб., или 19% от налоговых и неналоговых доходов бюджета республики. Согласно Бюджетному кодексу РФ, он должен быть не более 15%.

Юлия Сасевич, Новосибирск