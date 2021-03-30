В Нижегородской области число детей без попечения родителей выше среднего по стране

В Нижегородской области численность детей, оставшихся без попечения родителей (в связи с лишением их родительских прав и по иным причинам), к концу 2019 года составила 1,66 тыс. на 100 тыс. детского населения. Об этом сообщили в благотворительном фонде «ОМК-Участие» со ссылкой на данные официальной статистики. В среднем в России на 100 тыс. детей приходилось 1,38 тыс. детей без попечения родителей.

В 2019 году численность оставшихся без родителей детей в Нижегородской области сократилась на 5,9%. В среднем в России снижение составило 7,6%, в Москве — 8,7%.

За 2019 год в Нижегородской области на учет поставили 184 ребенка, оставшихся без попечения родителей (годом ранее – 198). В России в среднем за тот же год выявили 155 таких детей (годом ранее – 161), в Москве – 57 детей (годом ранее – 64).

Для профилактики социального сиротства фонд «ОМК-Участие» в марте провел семинар для министров регионального правительства и специалистов социальных служб Выксы (там находится завод ОМК – ВМЗ). Мероприятие прошло в нижегородском Арсенале, его участники обсудили результаты социсследования об эффективности социальных услуг для семей и детей в Выксе и сконцентрировались на задачах по преодолению социального неблагополучия семей.

«Проблема социального сиротства – одна из тех, которые накапливаются годами. Сейчас в регионе сразу несколько программ, направленных на ее разрешение. Благодарен общественным организациям и фондам за то, что они являются инициаторами смелых проектов, поднимают острые и сложные вопросы. Правительство Нижегородской области, профильные министерства готовы подключиться к этой работе, чтобы добиться главного – полноценной семьи для каждого ребенка»,– отметил заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Анастасия Еремина