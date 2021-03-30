Европейский регулятор оштрафовал Moody`s на €3,7 млн

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) оштрафовало на общую сумму €3,7 млн пять подразделений международного рейтингового агентства Moody`s. Компания была оштрафована за непреднамеренное нарушение правил ЕС, которые запрещают агентствам публиковать рейтинги компаний, в которых агентство удерживает долю от 10% акционерного капитала или в совете директоров которых у агентства есть свой представитель.

По словам регулятора, агентство допускало эти нарушения с 2013 по 2017 год. Самый крупный штраф был выписан британскому филиалу Moody`s — €2,735 млн. Германское подразделение оштрафовано ESMA на €340 тыс., французское — на €280 тыс. и, наконец, итальянское и испанское — на €174 тыс. каждое.

Два года назад за допущение конфликта интересов ESMA оштрафовало три дочерние компании другого международного рейтингового агентства — Fitch. Тогда общая сумма штрафа составила €5,1 млн.

Кирилл Сарханянц