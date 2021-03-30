В России могут сделать бесплатным второе высшее образование для творческих профессий

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о бесплатном втором высшем образовании для ряда творческих специальностей, сообщил «Интерфаксу» член комиссии Владимир Груздев. Перечень профессий, на которые будет распространяться закон, позднее определит правительство.

Проект закона был разработан по поручению президента России Владимира Путина, данного им по итогам встречи с мастерами и студентами ВГИКа в октябре 2019 года. В поручении на сайте Кремля говорилось, что бесплатное второе высшее обсуждается, в частности, по программам подготовки режиссеров театра, кино и телевидения, дирижеров, композиторов, литературных работников, переводчиков художественной литературы.

Как пояснил господин Груздев, у человека в течение жизни «часто возникает желание изменить свой путь» и получить новую профессию, зачастую творческую, но в таком случае за второе высшее образование надо будет платить. «Подготовленный законопроект исправляет ситуацию»,— отметил он.