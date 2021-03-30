Максим Шевченко покинул пост главы фракции КПРФ в заксобрании Владимирской области

Журналист Максим Шевченко покинул пост руководителя фракции КПРФ в заксобрании Владимирской области, соответствующее решение было принято еще 25 марта. Об этом он сообщил “Ъ”. Место господина Шевченко занял первый секретарь владимирского обкома КПРФ Антон Сидорко. Журналист продолжит работать во фракции.

«У нас останутся добрые отношения, рабочие. Я принял решение на выборы в Госдуму выдвигаться самостоятельно, а не от КПРФ. Поэтому естественно, логично и этично с моей стороны было оставить эту позицию»,— пояснил Максим Шевченко.

Журналист ранее заявлял, что планирует баллотироваться в Госдуму по 208-му одномандатному округу в Москве. КПРФ предварительно заявила на этот округ руководителя аппарата фракции в Госдуме Нину Останину, однако не исключена ее замена на депутата Мосгордумы Екатерину Енгалычеву. По этому же округу собираются выдвигаться депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин и юрист Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Любовь Соболь.

Максим Шевченко возглавлял фракцию КПРФ в заксобрании Владимирской области с 2018 года. В том же году он при поддержке компартии участвовал в выборах губернатора, но не прошел муниципальный фильтр и не был зарегистрирован.

В 2019 году КПРФ рассматривала возможность выдвинуть Максима Шевченко в губернаторы Санкт-Петербурга и в Госдуму в Хабаровском крае.

О выдвижении КПРФ Максима Шевченко на пост губернатора Владимирской области в 2018 году читайте в материале “Ъ”.

Александр Тихонов, Ярославль