Ревакцинация запустила цепную реакцию

Повторная вакцинация от коронавируса точно потребуется, но вот какая именно, пока неясно. К такому выводу пришли собеседники “Ъ FM”. Специалисты разошлись во мнении относительно того, можно ли ревакцинировать людей «Спутником V». Разработчики утверждают, что это возможно и вполне безопасно. 29 марта в Центре имени Гамалеи сообщили, что несколько сотрудников повторно привились «Спутником», и у всех зафиксирован хороший иммунный ответ. Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что повторная прививка может быть бесполезной из-за особенностей векторных вакцин. Что известно о ревакцинации? И когда об этом стоит задуматься? Разбирался Владислав Викторов.

Вакцины на основе аденовирусных векторов хорошо известны российским ученым, но при массовой вакцинации не применялись. Их принцип действия прост: с помощью аденовирусов, а у «Спутника V» их два, в организм доставляются белки коронавируса, что и вызывает иммунный ответ. Но есть мнение, что такие вакцины одноразовые: после первой прививки у человека может выработаться иммунитет уже к самому аденовирусу, и эффекта от повторной вакцинации не будет. В Центре имени Гамалеи сообщили, что даже у пожилых сотрудников после ревакцинации зафиксирован хороший иммунный ответ. Однако это еще ничего не подтверждает, говорит заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала vrachu.ru Михаил Каган: «Мы исследует только антитела в массовом порядке. А это не единственная составляющая иммунитета. И, может быть, не менее важен так называемый клеточный иммунитет.

Мы не знаем, свидетельствует ли исчезновение антител о том, что человек уже чувствителен к вирусу.

В Центре Гамалеи ревакцинировали пожилых сотрудников, а все-таки очень пожилые люди нуждаются в более частом введении вакцины — возможно, их иммунитет быстрее пропадает. Надо дожидаться от них какой-либо публикации, потому что они делают легитимными все заявления».

Впрочем, есть и другая точка зрения. Несмотря на то, что у людей вырабатывается иммунитет к аденовирусу, со временем он также исчезает.

Клинические испытания «Спутника V», в котором приняли участие 40 тыс. добровольцев, начались в Москве осенью, с тех прошло уже полгода. Сейчас подходящее время для подведения промежуточных итогов исследования, но не все так просто, говорит доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики Василий Власов: «Мы могли бы узнать, когда заканчивается иммунитет первичной иммунизации. Но дело в том, что директор Гинцбург организовал такие испытания, в которых прекратила свое существование группа плацебо. То есть мы не можем выяснить, действительно ли вакцина далее защищает по сравнению с плацебо. А на вопрос, когда будет ослабевать иммунитет, чтобы делать дополнительную инъекцию, мы можем ответить только на основании косвенных данных».

Исходя из того, что в теории ревакцинация аденовирусным препаратом может быть неэффективной, на прошлой неделе в Роспотребнадзоре рекомендовали использовать для этого любой другой препарат — «КовиВак» или «ЭпиВакКорону». Их, по заверениям разработчиков, можно применять неограниченное количество раз. А иммунитет будет обеспечен, предположительно, на год. Хотя в случае с «ЭпиВакКороной» изначально речь шла про шесть месяцев. Привитым «Спутником V» обещали защиту от коронавируса в течение года, а то и двух. Так что как минимум до следующей зимы о ревакцинации можно не думать, отмечает главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина», вакцинолог Евгений Тимаков: «Вопрос о массовой ревакцинации именно сейчас не стоит. Но научные исследования идут. Пока это все теоретические вопросы: возможна ли выработка иммунитета на все компоненты вакцины, в том числе и на аденовирусный “Вектор”, чем будет проводиться ревакцинация в дальнейшем, когда она будет показана.

Она все равно будет показана, потому что через год-два прививочный иммунитет все равно снизится.

И коронавирус с нами останется надолго, поэтому, вероятнее всего, вакцинация будет ежегодная».

Тем временем в группах в соцсетях, посвященных вакцинации, пользователи уже задумываются о повторной прививке. Один из постоянных собеседников “Ъ FM” IT-эксперт Сергей Вильянов поделился своими мыслями на этот счет: ему неважно, каким именно препаратом ревакцинироваться, главное обезопасить себя от COVID-19, ведь риски слишком высоки.

«Я один день после второго укола полежал. Просто общий дискомфорт, который связан с этой болезнью, несколько выше, чем хлопоты из-за прививок. У меня работа связана с тем, что я постоянно встречаюсь с людьми, общаюсь. Раньше мне приходилось сдавать ПЦР-тесты. Во-первых, это деньги, во-вторых, это время. Сейчас я просто показываю сертификат. Конечно, буду прививаться, тем более что сейчас разрабатываются вакцины, вообще не требующие уколов, то есть просто нюхнуть, лизнуть, и понеслась»,— сказал Сергей Вильянов.

Похоже, у специалистов еще есть время, чтобы понять, каким препаратом все-таки лучше повторно прививаться. Но, по словам собеседников “Ъ FM”, как минимум к осени нужны конкретные ответы, подтвержденные исследованиями, а не споры и разногласия.