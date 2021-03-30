ФСБ проводит обыски в нижегородском управлении транспортной полиции

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ и Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ на выходе из дома задержали начальника нижегородского линейного управления МВД России на транспорте полковника полиции Алексея Епишина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом пишет Telegram-канал «Опер пишет».

По данным Приволжского следственного управления СК РФ, одновременно задержаны еще несколько человек из числа руководящего состава линейного управления. По информации «Опер пишет», среди подозреваемых также заместитель начальника управления Антон Емелин, заместитель начальника Дмитрий Свистунов, начальник отдела кадров Вафа Арифуллин, командир батальона ППС Владимир Мищенко.

Полицейских подозревают в том, что в декабре 2020 года они получили более 1 млн руб. от своих подчиненных в качестве «откатов» за выписанные премии. С каждого сотрудника они получили по 10-15 тыс. руб.

В управлении и по месту жительства задержанных проходят обыски. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым

Андрей Репин