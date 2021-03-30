Ставим на зеленое

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает, как носить зеленый маникюр и какие оттенки из всего многообразия весенней палитры стоит взять на вооружение как наиболее выигрышные.

Весь март мы видим, как зеленый цвет становится одним из самых модных. Оттенки фисташкового, изумрудного, травяного, хвойного, салатового сейчас вышли во всех коллекциях одежды, поэтому их появление в маникюре — лишь вопрос времени. «Зеленый цвет весной всегда актуален,— считает звездный мастер маникюра Бетина Гольдштейн.— Я часто использую в работе яркий, фисташковый зеленый, потому что он смотрится свежо и неизбито. Мне также нравится глубокий мох, который на ногтях выглядит почти черным — это классный способ носить зеленый». Оттенки мха считаются почти универсальными — если более светлые и неоновые цвета более выигрышно смотрятся на смуглой коже, то темные варианты зеленого подойдут всем. Если на такие цветовые эксперименты вы не готовы, попробуйте полупрозрачный френч с зелеными полосками, смотрится почти нейтрально.

Ирина Кириенко