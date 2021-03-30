Алексей Кудрин: долг Удмуртии превышает 100% доходов региона

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что долг трех субъектов страны превышает 100% их доходов. К ним относятся Удмуртия, Мордовия и Хакасия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на чиновника.

«Проблема с высоким уровнем долговой нагрузки усугубляется рыночными заимствованиями для финансирования текущих расходов. Конечно, для обеспечения текущих расходов по идее мы не должны прибегать к рыночным заимствованиям — это означает, что у нас в модели что-то не так»,— отметил господин Кудрин.

По его словам, нужно различать нормальную модель «критического года», когда заемщик накопил большой долг в трудное для себя время и затем его выплачивает, от ненормальной — когда расходы покрываются заимствованиями. Вторую модель долговой политики субъектов глава Счетной палаты назвал неприемлемой.

Отметим, что за 2020 год госдолг регионов России вырос на 18% или на 383 млрд руб. и составил 2,5 трлн руб. Это максимальный уровень за последние 10 лет. Госдолг Удмуртии вырос за прошлый год на 18,2 млрд руб. и составил 64,2 млрд руб.