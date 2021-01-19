Госдолг Удмуртии за 2020 год увеличился на 18,2 млрд рублей

Государственный долг Удмуртии на 1 января 2021 года составил 64,2 млрд руб. Это на 18,2 млрд руб. больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба минфина республики.

На начало года бюджетные кредиты из федерального бюджета составили 38% от объема госдолга региона или 24,29 млрд руб., что на 4,8 млрд руб. больше, чем месяцем ранее. Заимствования, полученные от кредитных организаций, составили 54% от объема госдолга или 34,95 млрд руб., что на 4,2 млрд руб. больше, чем на начало декабря 2020 года. Обязательства Удмуртии по ценным бумагам не изменились и составили 5 млрд руб. или 8% от объема госдолга. Расходы на обслуживание госдолга с начала года составили 1,62 млрд руб. Просроченная задолженность отсутствует.

«В 2020 году Удмуртия, как и многие другие регионы, оказалась в сложной экономической ситуации, связанной с введением карантинных мер, неблагоприятной конъюнктурой цен на сырьевых рынках. Как следствие — падение налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета»,— отметили в минфине республики.