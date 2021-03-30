Алтайские зернопереработчики просят власти помочь выйти на рынки Центральной Азии

Союз зернопереработчиков Алтая просит власти уравнять для российских производителей стоимость транзита муки, крупы и комбикормов через территорию Казахстана и Узбекистана с резидентами этих стран. По данным “Ъ”, провоз продукции российских зернопроизводителей обходится в три-шесть раз дороже, чем для местных. Это сдерживает доступ российских производителей на рынки Центральной Азии. Инициаторы обращения также просят власти увеличить с 25% до 80% размер субсидии на перевозку сельхозпродукции и применить нулевой тариф при перевозке железнодорожным транспортом.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что предлагаемые Союзом зернопереработчиков Алтая меры могут скорректировать структуру в пользу продукции переработки. По его данным, из-за того, что из Алтайского края вывозится в основном зерно, 45% перерабатывающих мощностей в регионе простаивают.

Оксана Павлова