Мукомолы разобьются в лепешку

Переработчики зерна с Алтая, где производится 11% всей российской муки, просят помощи государства в выходе на новые рынки сбыта. Они хотят на межправительственном уровне добиться снижения пошлин на провоз продукции через Казахстан и Узбекистан, который сейчас обходится в шесть раз дороже, чем для местных производителей. Это позволит открыть для отечественной муки рынки Центральной Азии. Но в Минсельхозе отмечают, что пока для властей приоритетом остаются обеспеченность зерном на внутреннем рынке и стабильные цены на продукты его переработки.

Союз зернопереработчиков Алтая (СЗА) через комиссию Госсовета по сельскому хозяйству попросил власти уравнять для российских производителей с резидентами Казахстана и Узбекистана стоимость транзита муки, крупы и комбикормов через территорию двух стран. Об этом говорится в обращении президента союза Валерия Гачмана, направленном 29 марта. Сейчас для российских компаний провоз продукции обходится в три-шесть раз дороже, чем для местных производителей. В итоге рынки Центральной Азии остаются для РФ фактически закрытыми. По оценке господина Гачмана, российские производители вывозят 150–200 тыс. тонн муки в год.

Казахстан за счет транзитной платы защищает собственные мукомольные предприятия от конкуренции с российскими производителями, поясняет президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятия Аркадий Гуревич. Страна вывозит в год до 2 млн тонн муки, занимая второе место по экспорту в мире после Турции (до 3,5 млн тонн), добавляет Валерий Гачман. По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, Казахстан не имеет выхода к Мировому океану, так что вынужден заниматься переработкой и обеспечивать страны Центральной Азии. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько добавляет, что для производства муки в Казахстане используется в том числе российская пшеница: в последние годы страна из экспортера сырья превратилась в импортера с объемом ввоза в текущем сезоне свыше 1,5 млн тонн.

Валерий Гачман сомневается, что пошлины получится отменить на межправительственном уровне. По его мнению, в качестве альтернативы можно компенсировать российским производителям разницу в затратах на транспортировку из расчета 1,5 тыс. руб. на тонну муки. Это позволит увеличить экспорт продукции до 10% от вывозимого объема пшеницы. По оценкам «Совэкона», мировой рынок муки составляет 17 млн тонн, пшеницы — 200 млн тонн. Экспорт пшеницы из России в текущем сезоне ожидается на уровне 39,1 млн тонн.

СЗА предложил также увеличить с 25% до 80% размер субсидии, предоставляемой производителям при перевозке продукции сельского хозяйства, а также распространить на нее нулевой тариф при транспортировке железнодорожным транспортом. Дмитрий Рылько объясняет, что на Алтае сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, регион является лидером по производству муки, с другой — его продукция неконкурентоспособная в других субъектах РФ. Из региона вывозят в основном зерно, производство которого составляет около 4 млн тонн, говорит Дмитрий Рылько. В итоге, утверждает Валерий Гачман, 45% мощностей переработки Алтая простаивают.

Предлагаемые СЗА меры могут до определенной степени скорректировать структуру в пользу продукции переработки, отмечает Дмитрий Рылько. Но Андрей Сизов напоминает, что мукомолы и переработчики и так стали основными бенефициарами от ввода экспортной пошлины на зерно. С 1 марта по 30 июня экспортеры оплачивают €50 за вывоз 1 тонны пшеницы, но в пределах квоты в объеме 17,5 млн тонн.

Дмитрий Рылько полагает, что повышение экспорта муки не создаст дефицита на внутреннем рынке, а его незначительные объемы не спровоцируют роста цен. Однако в Минсельхозе (там пока не получали предложения СЗА) в ответ на идеи зернопереработчиков подчеркивают, что приоритетом властей остаются обеспечение внутреннего рынка и сохранение стабильных цен на базовые продукты питания, к которым относятся и продукты переработки зерновых.

Алексей Полухин